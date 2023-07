Scontro tra camion e moto sulla Provinciale 661 a Murazzano, centauro in codice rosso

Grave incidente questa mattina, venerdì 7 luglio, sulla provinciale 661 a Murazzano, direzione Belvedere Langhe, teatro dello scontro che per cause ora in corso di accertamento ha visto coinvolto un camion e una moto.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 8. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco permanenti di Mondovì e dei volontari di Dogliani. Sul posto anche i carabinieri e l'emergenza sanitaria.

Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto del centauro all'ospedale di Cuneo in codice rosso con politrauma.

Si tratta di un ragazzo di 20 anni, residente in provincia di Savona.