In bici contro un albero in via Valdieri a Borgo San Dalmazzo: grave un ciclista

AGGIORNAMENTO DELLE 8.15

Il ferito è un ragazzo di 26 anni, trasportato in ospedale in codice giallo. le sue condizioni attualmente sono buone, non è in pericolo di vita. Il fatto è successo nei boschi tra Borgo San almazzo e Roccabruna, vicino a via Valdieri.

Grave incidente nella serata di ieri (giovedì 6 luglio) intorno alle 21,30 a Borgo San Dalmazzo, dove un uomo in mountain bike, dopo aver perso il controllo della propria bicicletta è finito fuori strada in via Valdieri, poco fuori il centro abitato, ed è finito contro un albero.

Nonostante le ferite, il ciclista che aveva terminato la sua corsa in fondo ad una ripa, è riuscito da solo ad allertare i soccorsi con una chiamata dal proprio cellulare al 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e due squadre di Vigili de Fuoco partiti da Cuneo, una di permanenti e la Saf.

Il recupero dell’infortunato, proprio per la zona dove è avvenuto l’incidente, è risultata particolarmente complicata.

Il ciclista è stato successivamente trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce di Cuneo.