Incidente sul lavoro a Vignolo: operaio 34enne muore travolto da un mezzo pesante

Tragico incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi 7 luglio a Vignolo, nello stabilimento della Fissolo Trasporti srl in via I Maggio.

Per cause ancora in fase di accertamento, un giovane meccanico, Dabo Mahamadou, 34 enne originario del Mali e residente a Monterosso Grana, è stato schiacciato e ucciso da un mezzo pesante fermo nel piazzale dello stabilimento.

Il mezzo era fermo a fare gasolio e si sarebbe mosso all'improvviso, schiacciando il giovane. La dinamica e le eventuali responsabilità sono tutte da chiarire.

L'operaio è stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Cuneo, dove è purtroppo deceduto. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spresal.