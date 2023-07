Cuneo Illuminata, sold out per l'avvenimento a scopo benefico "Milleluci nel piatto" (VIDEO)"

In occasione dell’Illuminata, a Cuneo è tornata la tradizionale cena sotto le stelle lungo la splendida via pedonale di via Roma.

Tutto esaurito ai tavoli collocati al centro della strada di fronte all'Hotel Lovera Palace, dove ha accompagnato la cena l'esibizione musicale del soprano Martina Malavolti con il maestro Lorenzo Martini

Anche quest’anno il ricavato andrà alla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus con la quale il gruppo Confapi Cuneo Sanità collabora attivamente.

Partecipare alla cena benefica “Milleluci nel piatto”, ha significato quindi partecipare all’acquisto di una seconda PET per l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Un macchinario all’avanguardia e indispensabile per l’intero territorio, imprescindibile per l’analisi e la diagnosi di molteplici patologie.