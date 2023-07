Ancora due giorni di instabilità e poi arriva la prima ondata di caldo di luglio

L'alta pressione di origine nordafricana si estenderà sul Mediterraneo occidentale a partire da domani, con il picco più caldo che interesserà il Nord Ovest nei primi giorni della prossima settimana. Tra oggi e domani ancora un po' di instabilità.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 7 e domani sabato 8 luglio.

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone di pianura durante il giorno. Sui rilievi ancora nuvolosità irregolare in aumento dal pomeriggio, con i primi rovesci o temporali che saranno presenti tra Alpi occidentali e settentrionali. In serata e in nottata alcuni temporali potranno estendersi anche alle pianure per il passaggio di una piccola perturbazione, anche se la predicibilità è piuttosto bassa. Indicativamente le aree interessate saranno le pianure dal pinerolese al canavese/torinese settentrionale. Domani graduale miglioramento.

Temperature stazionarie oggi, in aumento da domani. Le massime saranno con valori compresi tra 27 e 29 °C, locali punte sui 30/31 °C domani. Minime domani mattina tra 18 e 20 °C, fino 22/23 °C sulle coste.

Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria orientale, localmente moderati settentrionali su Liguria centro-occidentale sia oggi che domani.

Da domenica 9 luglio.

Pressione in aumento e di conseguenza anche il caldo, che raggiungerà il suo apice tra lunedì e martedì, almeno stando alle tendenze attuali. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature per tutta la settimana anche se in Liguria potrebbero esserci episodi di copertura nuvolosa bassa sulle coste e primo entroterra che limiteranno il soleggiamento. Non sono tuttavia esclusi locali ed isolati rovesci soprattutto sulle Alpi settentrionali per via di correnti instabili confinanti con un'area depressionaria sull'Atlantico al largo della Francia.

Temperature in forte aumento, con massime che tra lunedì e martedì raggiungeranno picchi di 36/37 °C sulle aree di pianura più orientali, per poi calare leggermente da mercoledì. Minime sulle pianure e sulle coste quasi ovunque oltre i 20 °C con valori fino a 23/24 °C. Ciò comporterà giornate piuttosto afose tra lunedì e martedì in cui fare attenzione per possibili colpi di calore.

