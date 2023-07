Filtro dell’aria e dell’abitacolo, differenze e funzioni

Due elementi importanti per evitare qualsiasi problemi di aria e inquinamento all’interno dell’abitacolo, filtrando ed eliminando tutto ciò che di dannoso proviene da motore ed esterno.

Necessaria una maggiore conoscenza di questi elementi nell’auto

Spesso si tende a fare confusione tra filtro abitacolo e filtro dell’aria. Eppure, si parla di alcune tra le componenti più importanti della nostra vettura. L’attenzione verso questo aspetto non deve mai venire meno, ne va della giusta manutenzione e quindi il giusto funzionamento della macchina stessa. Voi cosa ne sapete? Conoscete queste componenti? Vediamo allora di entrare nello specifico nella conoscenza di queste due componenti, scoprendone le differenze, le funzioni e anche i tempi di ricambio. Cominciamo dal filtro dell’abitacolo.



Filtro abitacolo, ne conosciamo la caratteristiche?

Che cos’è il filtro abitacolo? Si tratta di un filtro molto importante sia per il confort che per la salute di tutti i passeggeri che sono all’interno dell’automobile. Che cosa fa in particolare? Il filtro abitacolo blocca tutte le particelle di cattivi odori e soprattutto inquinamento che provengono dall’esterno. L’aria di conseguenza all’interno sarà purificata. Sono presenti sul mercato due tipologie:



- Il filtro “antipolline”, comunemente conosciuto, che è proprio capace di bloccare batteri, pollini, sporte, residui dei freni, muffe e tutte le sostanze nocive che vengono dai gas di scarico così come dal motore.



- Quello poi ai carboni attivi, oltre alle caratteristiche del filtro antipolline evita il passaggio di cattivi odori che sono causati dall’inquinamento esterno.



Come e quando cambiarlo

Dove si trova questo filtro? Di solito è posizionato all’interno del vano de motore o anche nel vano portaoggetti. Purificare l’aria, quindi, da tutto ciò che inquina, proteggendo ad esempio anche dalle allergie. Si può aspettare di raggiungere i 12.000/15.000 km per la sua sostituzione o comunque una volta l’anno. I prezzi possono variare a seconda di chi effettuerà il lavoro, tuttavia la sicurezza giustifica la spesa. Consideriamo il filtro abitacolo fiat 500 come esempio. I materiali utilizzati? Senza dubbio quelli sintetici senza problemi di funghi e allergeni: questi materiali insieme ai carboni attivi permettono una perfetta depurazione.



Filtro dell’aria, modalità e utilizzo

Veniamo poi il filtro dell’aria. Anche questa come abbiamo già accennato è una parte davvero importante, troppo spesso trascurata. Posizionata in una scatola nel vano motore, elimina le polveri pericolose aspirate dal motore e dall’atmosfera per un flusso d’aria ottimo. Riduce inoltre il rischio di aspirazione di acqua proprio ne motore. Anche qui si possono distinguere due categorie:



- Il filtro in carta che poi quello più comune, presente su quasi tutte le auto civili.



- Il filtro in stoffa oppure cotone, tipologia più utilizzata sule auto sportive con grandi prestazioni del motore. La sostituzione si potrà fare una volta raggiunti i 15.000/20.000 km o una volta l’anno. Spesso c’è la voglia di pulirli pesando di fare u a cosa giusta. Attenzione, non fatelo. Specialmente quelli di carta potrebbero rompersi molto facilmente, venendo men o alla loro funzione originaria. Maggiori informazioni sul filtro dell'aria su quotidiano.net.



Massima attenzione e manutenzione

Ecco che il filtro dell’aria e dell’abitacolo risultano importanti, così come importante è la loro manutenzione, senza la necessità di pensare di poterli cambiare facilmente. Rivolgetevi al personale qualificato, ottima soluzione per l’auto e per la salute di chi viaggia all’interno.