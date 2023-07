L'aria condizionata: un alleato contro le temperature estive elevate

Con l'arrivo delle alte temperature, tutti possono avere un climatizzatore, anche se non hanno già impianti predisposti. Infatti, si può installare in qualsiasi ambiente, in appartamenti, ville, alberghi e locali di grandi dimensioni e ristoranti, insomma ovunque ci sia la necessità.

In ogni caso, è sempre consigliabile consultare un professionista specializzato nell'installazione di condizionatori per ottenere la migliore consulenza. Queste persone qualificate ed esperte possono aiutarti a scegliere il climatizzatore ideale tra i diversi modelli disponibili sul mercato, come ad esempio i climatizzatori monosplit e multisplit che sono molto popolari.

L'azienda Bieffe Clima di Ospedaletti fornisce servizi all'avanguardia per garantire un ambiente fresco, pulito e confortevole in ogni momento.

Bieffe Clima è un'azienda di Ospedaletti che si occupa di climatizzazione, riscaldamento ed energie rinnovabili. Fornisce ai suoi clienti un servizio professionale, accurato e tempestivo.

Opzioni per sistemi di climatizzazione monosplit e multisplit

Il climatizzatore monosplit è costituito da un'unica unità di EMISSIONE ARIA (SPLIT) collegata a una specifica unità esterna. Nel caso del multisplit, invece, ci sono due o più unità interne SPLIT collegate a una singola unità esterna che alimenta ogni macchinario.

Il numero massimo di unità interne che possono essere collegate varia da due a cinque ( PER I SISTEMI DOMESTICI). Questi sistemi sono chiamati rispettivamente dual split, trial split, quadri split e penta split. PER I SISTEMI COMMERCIALI INVECE ESISTE UNA QUANTITA’ E VARIETA’ PRESSOCHE “INFINITA” IN MODO DA ADATTARSI AD OGNI TIPO DI IMPIANTO.

La scelta dell'impianto di CLIMATIZZAZIONE dipende da vari fattori e oltre a fornire raffrescamento in estate, OFFRE ANCHE riscaldamento durante l'inverno E DEUMIDIFICAZIONE DELL’ARIA.

Quale scegliere?

La scelta NON dipende esclusivamente dalla volumetria dell’ambiente da climatizzare.

BISOGNA VALUTARE DIVERSI FATTORI ( LUNGHEZZA TUBAZIONI, DISLIVELLO, FATTIBILITA’ IMPIANTO E VINCOLI VARI ) CHE IL TECNICO PREPOSTO CONTROLLA IN FASE DI SOPRALLUOGO.

Il condizionatore multisplit, AD ESEMPIO, è la scelta di maggior convenienza se devi climatizzare numerose stanze.

Anche se il costo iniziale sarà superiore, avere più split di minor potenza ADEGUATA ALL’AMBIENTE IN CUI VENGONO INSTALLATI, permetterà DI PERSONALIZZARE la regolazione della temperatura e risparmiare in bolletta.

Bieffe Clima è da sempre il punto di riferimento per la vendita, l'installazione e l'assistenza di climatizzatori. Grazie al suo team di tecnici altamente qualificati, ti offre consulenze personalizzate e preventivi gratuiti direttamente sul posto per trovare la soluzione ideale per climatizzare i tuoi ambienti.

Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito www.bieffeclimasrl.it, scrivere a info@bieffeclimasrl.it, chiamare lo 0184.689162 o recarti direttamente a Ospedaletti, in corso Regina Margherita 178.