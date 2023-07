Garage Italia a Saluzzo: Ilaria e Dimitri sono i due giovani esperti di auto elettriche

Entro il 2030 circoleranno circa 5,3 milioni di veicoli elettrici. E’ lo scenario della mobilità del domani elaborato da Motus-e, associazione di soggetti idiversi, da costruttori all' Università, attori in Italia del cambiamento verso l’e-mobility.

In questa direzione stanno crescendo imprese e operatori.

“Oggi la percentuale è ancora bassa, ma abbiamo iniziato un cammino verso questa trasformazione che è anche un cambiamento di filosofia per l’approccio green e sostenibile degli spostamenti” afferma Michele Quaglia - Bisogna prepararsi alla sfida”. A partire dalle nuove generazioni.

A Saluzzo, i primi esperti delle auto del futuro, sono proprio due giovani "meccatronici" della squadra di Garage Italia, di via Circonvallazione: Ilaria Gilardi, 21 anni, diplomata al Vallauri di Fossano, prima ragazza in officina e Dimitri Vaschetto, 28 anni, diploma all’ Itis di Verzuolo.

Hanno da poco concluso il corso formazione al veicolo elettrico promosso da Confartigianato Cuneo. “Uno dei primi in Italia e in Piemonte” sottolinea Quaglia titolare della storica officina saluzzese, aperta dal padre 75 anni fa e vicepresidente provinciale di Confartigianato.

“Lo abbiamo voluto e pensato come “percorso” di introduzione per i giovani alla mobilità elettrica, quello che sarà il loro mondo, completamente diverso dall’attuale. Un salto generazionale dell’auto - continua - non solo dal punto di vista della traizione, ma anche della concenzione diversa degli spostamenti. E' tutto un costume che cambia".

Il corso è stato strutturato in collaborazione con Motus- e grazie all’intervento del suo segretario generale Francesco Naso, che ha aperto il programma formativo cuneese.

Un’altra figura di alto profilo, l'ingegner Walter Vinciotti Amministratore Delegato di Privè, ha condotto i partecipanti nella realtà dell’elettrificazione e di come si evolverà attraverso una panoramica allargata, unita alla preparazione teorica e pratica di base sui principali componenti del veicolo del futuro.

Ne è entusiasta Ilaria: “Il corso è stato bellissimo. Da sempre ho la passione per l’auto elettrica e mi sono iscritta al Vallauri indirizzo Meccatronica ed Energia, perché mi entusiasmano la tecnologia e i suoi sviluppi. E’ come guardare un film di fantascienza. Il mio sogno è poter lavorare esclusivamente su questi meccanismi”.

Dello stesso parere Dimitri che sottolinea l’ alta qualità delle cinque giornate di formazione e gli interventi dei relatori "top" del settore che lo hanno affascinato.

"I nostri giovani - conclude Quaglia - riceveranno aggiornamenti costanti sull’evoluzione del motore elettrico. Per loro si apre una nuova visione del lavoro.

E, anche in officina ci stiamo preparando. Per noi significa operare con un approccio diverso e con procedure molto attente alla sicurezza”.