"Aspettiamo i longobardi da tempo e finalmente sono qua": ad ottobre la prima edizione del Cuneo Archeofilm

"Aspettiamo i longobardi da tempo e finalmente sono qua": così ha esordito la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero nel suo intervento per la presentazione del Cuneo Archeofestival, che si terrà dal 5 al 7 ottobre in città, negli spazi del complesso di San Francesco.

Il riferimento è il finalmente completato trasferimento al deposito del Museo Civico di Cuneo dei reperti archeologici provenienti dallo scavo delle circa 800 tombe della necropoli longobarda di Sant’Albano Stura. Una vocazione archeologica inimmaginabile per il territorio, avvenuta nel 2009 durante i lavori per l’autostrada, una delle scoperte archeologiche più rilevanti degli ultimi decenni, almeno per quanto riguarda l’alto medioevo.

Lo è per vastità, trattandosi della necropoli longobarda più estesa mai trovata, per le importanti conoscenze storiche che ha apportato, per la varietà dei materiali trovati e per le tante informazioni sulle consuetudini funerarie di questo popolo. I corredi della necropoli di Sant’Albano sono visitabili nei depositi museali di Palazzo Santa Croce.

Una vocazione archeologica che ha permesso a Cuneo di entrare nel prestigioso circuito delle iniziative di Firenze Archeofilm, casa madre del grande “festival diffuso” che da anni, dopo l’ampia selezione internazionale fiorentina, trova ospitalità in varie località italiane ed estere. Cuneo sarà tra queste ad ottobre. Il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente, come da progetto presentato all’Unione Europea, sarà la prima delle tappe della rassegna transfrontaliera che prevede il coinvolgimento degli altri partner del progetto Pepa: l’Unione del Fossanese e il Conseil départemental des Alpes de Haute Provence. A Cuneo saranno proiettati i migliori film presentati ogni anno al grande evento cinematografico di Firenze Archeofilm, diretto dalla rivista archeologica di fama internazionale Archeologia Viva (Giunti Editore). Nell’estate 2024, gli altri partner del progetto Pepa dedicheranno le giornate europee dell’archeologia alla proiezione delle migliori pellicole viste a Cuneo, unitamente a mostre e convegni”.

La prima edizione di “Cuneo Archeofilm” si svolgerà da giovedì 5 a sabato 7 ottobre 2023 nell’ex Chiesa di San Francesco, dove ogni sera alle ore 21 (ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti) verranno proiettati due film scelti tra il meglio della cinematografia mondiale legata all’archeologia, intervallati da una conversazione con alcuni protagonisti del mondo della comunicazione storico-archeologica.

Il “Cuneo Archeofilm” sarà anche un concorso di cui sarà protagonista il pubblico, che in qualità di giuria popolare potrà esprimere il proprio giudizio sui film in gara per l’attribuzione del “Premio Cuneo Archeofilm” alla pellicola più gradita. http://www.firenzearcheofilm.it/cuneo/.Dai fossili di dinosauro raccontati attraverso lo spericolato business delle ossa ad uno dei più grandi capolavori dell’arte rupestre, la grotta Cosquer, fino alle millenarie miniere di sale di Hallstat, alla geografia sacra degli Incas, al favoloso tesoro di Tutankhamon e all’immensa Sagrada Familia, sogno incompiuto di Gaudì