Cuneo, in piazza Galimberti i "Trans Express" per lo spettacolo monumentale di Mirabilia 2023 [VIDEO]

Sono in allestimento proprio in queste ore in piazza Galimberti a Cuneo le strutture che caratterizzeranno lo spettacolo monumentale della Compagnia Trans Express, che darà il via come primo, grande, appuntamento al programma dell’edizione 2023 di Mirabilia.



Un appuntamento particolarmente atteso che si terrà sabato 8 luglio alle 21.30, promosso da Fondazione CRC, comitato Cuneo Illuminata; si prevede uno spettacolo d’arte e luci in cui musica, immagini, virtuosismi fisici e tecnici fanno volare il cuore e impazzire lo sguardo.





Qui sotto il patron di Mirabilia Fabrizio Gavosto illustra l’appuntamento direttamente dal cantiere dell’installazione.