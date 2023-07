Grande emozione a Dronero con il concerto delle pianiste Paola Biondi e Debora Brunialti

La musica e quella sua contemporanea capacità di viaggiare nel tempo, di fermarlo in un istante che arriva all’anima.Mercoledì 5 luglio l’aula magna della scuola media di Dronero ha ospitato il concerto di due straordinarie musiciste: Paola Biondi e Debora Brunialti.

La serata, organizzata dall’Istituto Civico Istituto Musicale “G. Donadio”, si è tenuta a a conclusione del “X Corso pianistico e di espressione corporea”, nonché dell’intero anno scolastico. Ha visto il sostegno del Comune e la disponibilità dei locali dell’Istituto Comprensivo di Dronero.Prima del concerto, da parte della direttrice Rosemarie Braendle, è avvenuta la consegna degli attestati di partecipazione ai corsisti: un dialogo davvero profondo e rivelatore quello che musicisti ed appassionati hanno potuto sperimentare, tra musica e corpo come strumento di espressione. Importanti sono stati gli insegnamenti della professoressa Giuliana Corni, presente in aula e visibilmente emozionata.

È giunto poi il momento della tanto attesa esibizione. Insieme fin da piccole, con una passione che negli anni è aumentata sempre di più, Paola Biondi e Debora Brunialti sono entrate, sorridenti ed accolte da un caloroso applauso. Il pianoforte al centro, l’emozione palpabile nell’aria ,… Il concerto ha avuto inizio.Emozionante duo. Melodie lente e soave alternate a brani invece più energici, quel riecheggiare di suoni jazz e le eccellenti improvvisazioni. Estremamente percepibile è il coinvolgimento totale di queste due pianiste nei confronti della musica, come anche reciproco ascolto e sinergia.

“La nostra attività artistica ha come comune denominatore il progetto delle Tre A - raccontano - Amore, Allegria e Armonia. L’Amore verso il prossimo, l’Allegria come atteggiamento positivo e trasformativo per la vita, l’Armonia per il creato. Con la musica desideriamo poter dar vita a questo progetto che vede fratellanza, bellezza, gioia e pace come meta da raggiungere insieme al pubblico. La musica e’ strumento di Ben-Essere. Per questo motivo nei nostri concerti durante l’esecuzione invitiamo il pubblico volontariamente a donare un pensiero di Pace ed Armonia nel mondo. La musica con il suo sconfinato potere è capace di parlare agli animi e trasmettere un unico profondo sentire. Musica unica dirompente trascendente vibrazione che sgorga libera, viva e incontenibile. Ognuno di noi è in grado attraverso un piccolo pensiero di ampliare e far risuonare la sua energia positiva.”

Durante il concerto, un bambino piccolo si avvicina al pianoforte, accenna un balletto e la musica ricambia la bellezza con quel suo essere linguaggio, ancor prima delle parole. Al termine del concerto gli spettatori si alzano tutti in piedi in un applauso emozionato e, soprattutto, davvero riconoscente. Bellissimo è il sorriso delle due pianiste.