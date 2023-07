Il Museo Diocesano di Cuneo si prepara per i festeggiamenti della Madonna del Carmine

I musei diocesani svolgono un’importante opera di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico religioso del territorio. Si prefiggono di far emergere, nei percorsi espositivi, i significati simbolici e la valenza profonda dei beni, ridando voce al nesso con la comunità religiosa e con lo spazio sacro. La provincia di Cuneo vede la presenza di quattro musei diocesani dislocati ad Alba, Cuneo, Fossano e Saluzzo.

Il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo che nel settembre scorso ha raggiunto il traguardo dei 10 anni di operatività aprì le sue porte ai visitatori dopo un lungo percorso che comprese il restauro dell’edificio, lo studio delle collezioni, l’allestimento, le mostre e la valorizzazione del patrimonio.

Il suggestivo percorso di visita, sviluppato nei locali della Confraternita di S. Sebastiano, è incentrato sulla narrazione della devozione a S. Giacomo e S. Sebastiano, sulla turbolenta fase napoleonica e sul percorso che ha poi condotto alla nascita della diocesi nel 1817.

Il Museo, per mezzo del suo prezioso allestimento, racconta un pezzo significativo di spiritualità e storia cittadina, che arriva al visitatore anche tramite le numerose attività e iniziative proposte. Per il Museo di Contrada Mondovì, il mese di luglio è tempo di grandi festeggiamenti che culminano sabato 15 con la processione della Madonna del Carmine.

Nei giorni precedenti sono in programma numerose iniziative per grandi e piccini. Si parte venerdì 7 luglio quando dalle ore 18 sarà possibile partecipare a un al tour privato e aperitivo “Una notte al museo”. Giovedì 13 luglio con la conferenza “L’eleganza del giglio”, in programma alle ore 17, i partecipanti vivranno un viaggio nell’arte di tutti i tempi, in cui i fiori saranno raccontati attraverso dipinti, simbologie e tecniche. Venerdì 14 luglio alle ore 16 sarà quindi la volta dei bimbi di 6-12 anni che con il laboratorio “È fiorito il museo” potranno vivere una coinvolgente esperienza di pittura su stoffa.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 353.4261755 oppure scrivere a museo@operediocesicuneo.it