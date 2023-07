Notte in tenda ad Alba per vedere Lazza nella prima serata di Collisioni 2023 [FOTO E VIDEO]

In una capitale delle Langhe ancora sconvolta dai rovesci del meteo loro sono arrivati in treno da Torino alle 20 di ieri, giovedì 6 luglio. Hanno montato una tenda lungo il lato lungo dell’ex tribunale e lì hanno trascorso la notte, assicurandosi il primo posto in testa alla coda che per tutta la mattinata è andata affollandosi di un altro centinaio di giovanissimi.



Tutti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, tutti ordinatamente in attesa dell’apertura dei cancelli alle ore 17. In bell’ordine si sono sistemati biglietto alla mano lungo il serpentone del percorso allestito questa mattina a partire da piazza Garibaldi lungo un corso Torino intanto chiuso al traffico, finora con contenuti disagi per la circolazione in città.

Poco più in là, sull’altro lato dell’ex palazzo di giustizia si trova la biglietteria per chi arrivasse al concerto privo di tagliando.



L’apertura dei cancelli è prevista alle 17. Ad aprire le danze Georlier, primo a esibirsi alle 19,30. Poi a salire sul palco sarà Ernia, alle 21,15, prima del gran finale con Lazza alle 23,15.