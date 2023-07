Amministrazione pubblica: non è un mondo per giovani?

Se ne parlerà in un incontro organizzato dall'associazione "Fare Quadrato".

Un momento di confronto sulla presenza dei giovani nella Pubblica Amministrazione e sulla loro partecipazione alla vita politica locale e nazionale, anche alla luce dell'ultimo "Rapporto Cuneo" della Cammera di Commercio.

L'appuntamento è in programma giovedì 13 luglio alle 21 presso la sala conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì.

Interverranno per i saluti istituzionali il presidente della Regione Alberto Cirio, il direttivo di Fare Quadrato e al termine della relazione degli ospiti, moderati dalla giornalista Paola Scola, le conclusioni saranno affidate al sindaco e presidente della provincia Luca Robaldo.

"L’occasione - spiegano da 'Fare Quadrato' il presidente Alberto Deninotti e il vice Pietro Danna, a nome del direttivo - sarà utile per approfondire il tema della partecipazione giovanile alla pubblica amministrazione e, più in generale, alla politica, anche alla luce dell’ultimo “Rapporto Cuneo” della Camera di Commercio che ha rilevato un’età media di 46 anni tra gli amministratori della Granda, dove oltre i due terzi dei Sindaci hanno più di 50 anni. Cosa è possibile fare per invertire questo trend nella pubblica amministrazione ed aumentare l’appetibilità della politica attiva verso i più giovani? Quali sono i motivi per i quali i giovani raramente si avvicinano in prima persona alla cosa pubblica? Cosa si potrebbe fare a riguardo?