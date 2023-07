Cesare Cavallo: “A Saluzzo, per rompere gli attuali schemi, serve un candidato sindaco civico”

Mentre a Saluzzo prosegue a singhiozzo (con lunghe pause di riflessione) il confronto nel centrodestra per definire strategie e individuare un candidato sindaco per il 2024, abbiamo cercato di capire quel che sta succedendo in Forza Italia.

Un interrogativo che ha ragion d’essere a maggior ragione dopo la dipartita del leader Silvio Berlusconi.

Abbiamo interpellato in proposito Cesare Cavallo, sindaco di Rifreddo da tre mandati, già agente della polizia locale municipale saluzzese e ora comandante a Boves e nei Comuni dell’Unione montana Alpi del Mare.

Cavallo era stato indicato mesi fa come possibile coordinatore dell’area saluzzese del partito, ma mentre sul territorio provinciale Graglia annuncia di aver individuato già 150 coordinatori sui 247 Comuni della Granda, a Saluzzo la situazione resta da definire.

Sono trascorsi ormai un paio di mesi da quando il suo nome era stato indicato quale coordinatore locale di Forza Italia. Da allora però non si è più saputo nulla. Vuole spiegarci come stanno le cose? Gli alleati di centrodestra, Fratelli d’Italia e Lega, attendono la formalizzazione di un referente forzista per capire il da farsi visto che le elezioni amministrative di Saluzzo incombono…

“In realtà non so dirle molto. Ci sono stati alcuni contatti con Forza Italia ed anche una mia disponibilità a lavorare su Saluzzo con loro e più in generale con l’area moderata di centrodestra a patto che si operasse un rinnovamento della classe dirigente. So che nel partito si sono fatti alcuni ragionamenti ma, detto questo, rimane il fatto che allo stato attuale Forza Italia di Saluzzo ha un suo coordinatore cittadino e credo che sia pienamente in grado di svolgere il suo lavoro. Di più non saprei proprio dirle”.

Fratelli d’Italia, in virtù dell’essere divenuto primo partito in città dopo le elezioni politiche, rivendica una sorta di leadership in vista dell’appuntamento comunale del 2024. Che ne pensa?

“Penso che in politica i numeri abbiano un peso e che occorra tener conto che in questo momento Fratelli d'Italia è l'elemento trainante dell'area di centro-destra. Detto questo non si può non considerare anche il contesto locale ed il fatto che per vincere le elezioni comunali più che i partiti servono le persone. Sintesi: benissimo un ruolo guida di FdI ma la stessa dovrà essere esercitata superando gli interessi di partito. Magari proponendo agli alleati un candidato sindaco esterno al partito se non addirittura un soggetto “civico”.

Lei arriva in un momento in cui Forza Italia, orfana di Berlusconi, naviga a vista. Ce la farà a sopravvivere senza il Cavaliere? In ambito locale quale ruolo potrà ancora esercitare?

“Domanda complessa con risposta semplice. Forza Italia, a mio avviso, sopravviverà se sarà in grado di rinnovarsi e reincarnare i valori liberali, europeisti e moderati che ne hanno decretato il successo nel 1994 e che sono tuttora i valori maggiormente diffusi nella società italiana. Se invece, prevarranno logiche autoconservative, a decretarne la fine ci penseranno gli elettori cercando alternative maggiormente credibili”.

A Rifreddo sta per concludersi il suo terzo mandato consecutivo da sindaco. Ha già pensato alla sua successione?

“Nelle amministrazioni pubbliche non esistono successioni.

A Rifreddo, negli anni, abbiamo creato una bella squadra e fatto un grande lavoro. Inoltre, nell'ultimo periodo il sottoscritto ha lasciato parecchio spazio agli assessori. Credo che nel prossimo mandato, se i rifreddesi lo vorranno, si ripartirà da qui. Per ciò che mi riguarda non farò certo mancare il mio apporto”.

Tornando a Saluzzo, sembra ripetersi la situazione del 2019, visto che nomi forti per il centrodestra per il momento non se ne vedono e la situazione langue. Lei conosce bene la città e i suoi problemi. Se le chiedessero di fare il candidato sindaco per il centrodestra accetterebbe?

“Io la vedo in modo diverso. Più che un problema di nomi mi sembra che all’area di centrodestra siano mancate strategia e programmazione. Di nomi forti in quell’area ce ne sono forse addirittura troppi, il problema è che bisogna avere il coraggio di andare aldilà dei soliti schemi coinvolgendo l’area di centro e il mondo esterno ai partiti. Se si vuole fare un tentativo in tal senso i tempi sono certamente stretti ma non è impossibile creare un’alternativa alla situazione attuale”.

Bene l’analisi, ma Cavallo sarebbe disponibile?

“Io sto benissimo a Rifreddo e attualmente l’ipotesi principale sul mio futuro politico-amministrativo è quella che continui a dare una mano lì. Su Saluzzo, come ho già avuto modo di dire, sono disposto a impegnarmi a patto che esista un progetto serio. In quale ruolo e se ciò avverrà appare francamente assai difficile dirlo in questo momento”.