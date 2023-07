Cuneo, il lavoro che cambia: il nuovo decreto spiegato dall’onorevole Rizzetto

Sarà lo stesso onorevole Walter Rizzetto - presidente della Commissione del Lavoro alla Camera - ad illustrare le novità per il mondo produttivo, scaturite dal nuovo decreto.

L’appuntamento è per lunedì 10 luglio alle ore 18 presso la Sala A della Provincia, in via Dante a Cuneo.

"Il mondo del lavoro cambia, tra opportunità e previdenza - dice l'onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - ed il Governo deve essere lungimirante nell'attuare regole più consone, al fine di sostenere chi ha voglia di fare. Il mondo produttivo è la spina dorsale della nostra Nazione, una carta vincente che con le sue produzioni porta l'Italia in tutto il mondo. Quello con il presidente Rizzetto, sarà un incontro importante per sentire direttamente da chi presiede la Commissione lavoro, quali sono gli aspetti più innovativi che il Governo Meloni metterà in campo per sostenere una Nazione che deve correre sempre di piu".

L’incontro è aperto a tutti.