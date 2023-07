Il Piemonte ha una nuova legge elettorale, Bongioanni: “I territori saranno più rappresentati”

Dopo una lunga maratona in aula, il Piemonte ha una nuova legge elettorale. Una svolta definita “epocale” da Paolo Bongioanni, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, sicuro di aver approvato un provvedimento che garantirà al Piemonte un “cambio di marcia basato su modernizzazione, rappresentanza e ascolto”.

“Il Piemonte è una macchina da corsa e noi vogliamo farla andare come una Ferrari: è questo il senso ispiratore, sia della modifica statutaria approvata alcuni mesi fa che introduce le figure dei sottosegretari, che della riforma approvata oggi che va a disegnare un nuovo assetto della futura amministrazione regionale” spiega Bongioanni. La nuova legge elettorale infatti garantirà i subentri, cioè la sostituzione dei consiglieri eletti che andranno a ricoprire incarichi di Giunta.

Il motivo? “Vogliamo una Giunta presente sul territorio, agile e che mossa muoversi più liberamente. E vogliamo avere più rappresentanza territoriale, dando fondo e operatività all’azione più importante: quella dell’ascolto. Ascoltare le famiglie e le associazioni, le imprese e tutte le comunità del Piemonte. Così sarà più facile farlo” racconta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Dall’ascolto arrivano le linee guida dei provvedimenti che chi governa dovrà fare, le risposte da dare al territorio” ribadisce Bongioanni, soddisfatto di aver contribuito all’ efficientamento della futura macchina regionale. “Quest’amministrazione e questa maggioranza hanno acquisito maturità giorno dopo giorno. Siamo partiti quasi tutti neofiti, ci siamo trovati alle prese con il covid e con il "Riparti Piemonte siamo stati la regione guida in'Italia, chiuderemo tra un anno la legislatura con una serie di provvedimenti epocali nella storia della Regione Piemonte. Questa legge è uno di quelli, perché riscrive le regole di rappresentanza del territorio” sottolinea l’esponente di Fdi.

“La legge elettorale - conclude Bongioanni - arriva da una lunga sintesi di confronto, non solo in maggioranza ma anche con le minoranze, nonostante. Si sono raccolte le migliori proposte, poi sintetizzate nel documento che abbiamo approvato oggi”.

“È uno strumento legislativo che ha avuto una gestazione lunga, che arriva dopo un proficuo confronto con le minoranze, testimonia la crescita e la maturazione nel corso della legislatura e che si può riassumere in quattro termini: modernizzazione, governabilità, rappresentanza, ascolto. Con il subentro dei consiglieri il Piemonte avrà una rappresentanza degna della seconda regione italiana. Vorrei esprimere il mio grazie più sentito ai dirigenti e funzionari della struttura per le serate e le nottate che hanno dedicato ai lavori dell’aula, e naturalmente al Presidente del Consiglio regionale e a tutti i consiglieri, in particolare il collega Gianluca Gavazza, che oggi aveva tutte le ragioni per essere con la sua famiglia e per dovere istituzionale ha voluto essere qui con noi in aula”.