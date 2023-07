Regionali 2024, Forza Italia: "Vinciamo, Cirio candidato naturale"

"Alle prossime regionali vinciamo di nuovo. Alberto Cirio è il nostro candidato naturale: è giusto che quando si governa bene, non si cambi squadra. Mi sembra ci sia condivisione anche da parte degli alleati". Parole del senatore e vice coordinatore regionale di Forza Italia Roberto Rosso, che a pochi mesi di distanza dalle consultazioni del 2024 non mostra esitazioni.

E sul modello di quanto accaduto con Silvio Berlusconi in occasioni di altre consultazioni, gli azzurri connoteranno il loro simbolo con il nome del governatore. "Vogliamo - spiega l'onorevole - che il nome di Cirio campeggi nel simbolo di Forza Italia". Negli scorsi giorni si era acceso il dibattito politico sul fatto che alle prossime Regionali ci sarà anche una lista civica a sostegno del presidente, alla cui costruzione sta lavorando Gian Luca Vignale, ex consigliere regionale e capo di gabinetto di Cirio.