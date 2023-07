Rinviato a settembre il voto dell'Europarlamento sulla qualità dell'aria. Gancia: "Una buona notizia"

"Una buona notizia per i nostri agricoltori e allevatori. Il voto sulla proposta della Commissione europea della revisione della direttiva Ue sulla qualità dell’aria è stato posticipato a settembre.

Ora dobbiamo lavorare sodo per andare verso un approccio più realistico e pragmatico della Direttiva rispetto alla proposta fin qui avanzata dalla Commissione europea. Una revisione che tenga conto delle caratteristiche orografiche e socio economiche dei diversi territori, come nel caso delle regioni della Pianura Padana.

Il fattore salute è fondamentale, ma dobbiamo fare in modo che tutto il processo sia fattibile, che non penalizzi imprese e cittadini, al contrario sia un’opportunità. Abbiamo presentato una posizione di minoranza, condivisa con tutto il centrodestra italiano, per esprimere le nostre obiezioni a questa proposta.

E’ ancora tanto il lavoro da fare, ma la direzione è quella giusta".

Così l’On. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega