Uno sportello "straordinario" per la scelta del medico di base a La Morra e Monforte

Dal primo di luglio il dott. Dalmasso, il dott. Anfosso e la dott.ssa Vezza hanno cessato la propria attività come medici di medicina generale. In contemporanea le dott.sse Cardone e Massano hanno dovuto ridurre da 1.500 a 1.000 il numero dei loro assistiti e, in questo caso, per evitare ingiustizie, tutti gli assistiti sono stati invitati a effettuare nuovamente la scelta del proprio medico.

Questa combinazione di eventi ha fatto sì che circa 4.000 mila utenti dell’ASL, principalmente dei comuni di La Morra, Verduno, Monforte, Novello, Roddino e Barolo si trovassero nella condizione di dover nominare un nuovo medico di base.

Per andare incontro ad una situazione potenzialmente critica, l’ASL CN2 ha messo a disposizione uno sportello estemporaneo nei locali dei comuni di La Morra e Monforte, che nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 luglio ha consentito ad oltre 1.000 persone di scegliere un nuovo medico, senza doversi recare presso gli sportelli tradizionali.

Inoltre venerdì 7 luglio per lo sportello di Grinzane Cavour è prevista un’apertura straordinaria anche al pomeriggio.

Il Direttore Generale dell’ASL CN2 Massimo Veglio ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questo risultato che, a fronte delle indubbie difficoltà per i cittadini, è stato possibile grazie alla tempestiva e proficua collaborazione con le Amministrazioni Comunali e i Volontari, ma anche grazie alla professionalità degli Operatori del Servizio Front-Office della nostra Azienda”.

Per chi non fosse ancora riuscito a provvedere al cambio del medico, l’ASL CN2 ricorda che sono comunque attive le consuete modalità:

- Presentandosi personalmente presso gli sportelli di Verduno, delle Case della Comunità di Alba e Bra e delle sedi territoriali muniti di tessera sanitaria europea. Nel caso in cui si fosse impossibilitati a presentarsi di persona, si può comunque inviare una persona appositamente delegata, munita di: documento di riconoscimento in corso di validità, delega debitamente compilata e firmata, copia del documento di riconoscimento del delegante.

- Collegandosi all’applicativo www.salutepiemonte.it/servizi/il-mio-medico

- Inviando mail all’indirizzo aslcn2@legalmail.it

Gli operatori sono a disposizione per fornire informazioni anche tramite i numeri telefonici 800.530.530 o da cellulare 0172-417000.