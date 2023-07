La Croce Rossa di Busca organizza un corso BLSD e manovre salvavita.



Un progetto a cui i volontari credono molto, perché, in caso di arresto cardiaco, intervenire nei primi minuti può veramente significare salvare una vita. Ogni cittadino ha la possibilità di imparare a intervenire tempestivamente in quei casi in cui ogni istante risulta essere prezioso.



Durante il corso verranno insegnate le manovre salvavita da praticare su adulti e bambini e verrà rilasciata l'abilitazione all'utilizzo del DEFIBRILLATORE semiautomatico.



La data da segnare è SABATO 22 LUGLIO dalle ore 14 alle ore 18. Il corso si terrà presso la sede della Croce Rossa di Busca in corso Romita 52



Per info, costi e prenotazioni contattare Paolo tramite whatsapp al numero 334 243 4984