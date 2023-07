Calcio-tennis, podismo e motocross: Alba regina dello sport per beneficenza

Al Renzo Saglietti al Mussotto si respirano ancora i sorrisi del torneo di calcio-tennis che ha raccolto fondi da devolvere all’associazione Apea Bolivia, che promuove la difesa dei diritti dei bambini attraverso attività ludico-sportive della città di El Alto (La Paz). Tanto divertimento, 16 squadre che si sono fronteggiate tra tocchi di palla acrobatici prima e affondi a tavola, poi. Clima sereno e disteso, ma con una finalità importante come spiega Stefano Salomone, presidente dell’associazione Amici di Amici di Pier e Chicco – Apea Italia – nata per ricordare Pierluigi Naso, per anni responsabile del settore calcio al gruppo sportivo Europa, e Francesco Foglino, cooperatore albese a la Paz, scomparso l’anno scorso.

“Una bellissima giornata con una grande partecipazione, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti a vario titolo e in particolar modo l’Area Calcio per aver messo a disposizione gratuitamente il Centro Sportivo e per l'ottimo servizio di ristorazione organizzato. Per noi è stata un’occasione per ricordare due amici, ma soprattutto per realizzare progetti concreti e mandare un messaggio di speranza”.

Una speranza e una concretezza che hanno animato anche Matteo Portinaro, trentaquattrenne di Corneliano, che ha deciso di fare beneficenza per Casa Ugi grazie alle sue passioni: la scrittura e il motocross. Nella sua opera “Motocross, a tutto cuore” sono confluiti gli articoli scritti in 5 anni di collaborazione con la rivista Fuoristrada e Motocross d’epoca. “Sono molto contento che le mie passioni possano aiutare persone che stanno attraversando momenti difficili, per questo mi auguro di poter fare la mia parte”.

Il librò (costo 19 euro, acquistabile su Amazon), verrà presentato per la prima volta oggi pomeriggio, venerdì 7 luglio, nella sala comunale Vittorio Riolfo di Alba, alle ore 18. Il ricavato andrà a Casa Ugi, nata nel 2006 allo scopo di ospitare e fornire assistenza alle famiglie dei bambini e ragazzi in terapia presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Dalle curve a zig-zag del motocross alle linee cadenzate e costanti della maratona il traguardo non cambia se fa rima con solidarietà. Il Club 42.195, che riunisce i maratoneti albesi, aveva lanciato un appello rivolto agli sportivi e alle società albesi per aiutare l’associazione la Polisportiva di Forlì, duramente colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna: alla fine sono stati raccolti 4000 euro, ma la sottoscrizione si chiuderà solo il 30 luglio.

“Ci sono situazioni in cui è un dovere far sentire la solidarietà e la vicinanza grazie allo sport che non è solo una passione ma può diventare un sostegno e uno strumento per progettare il futuro. Desidero ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, oltre ovviamente ai membri del nostro Club, il gruppo sportivo ricreativo Ferrero sezione Podismo, il gruppo podisti Albesi e gli amici vecchie moto di Cherasco, senza dimenticare numerosi atleti di varie discipline”, ha affermato il presidente Paolo Barbero.