Ginnastica: ricco bottino al Campionato Nazionale Silver per l'ASD Team Cuneo

Si è tenuto a Rimini, dal 23 giugno al 2 luglio scorsi, il Campionato Nazionale Silver di ginnastica ritmica, sia individuale che d'insieme. A rispondere all'appello di quest'ultimo appuntamento della stagione c'erano anche le ginnaste dell'ASD Team Cuneo, rientrate a casa arricchite di medaglie e di una bellissima esperienza.

La gara si è svolta all'interno dell'evento Ginnastica in Festa, iniziativa che coniuga competizioni agonistiche, incontri con professionisti e intrattenimento del programma Salute e Fitness della FGI (Federazione Ginnastica d'Italia). Per quanto riguarda le gare individuali sono stati tre i podi raggiunti: il gradino più alto è andato a Vittoria Lucchino nella finale di specialità al nastro LB2-Junior 3, facendole guadagnare il titolo di campionessa italiana; sempre Vittoria ha conquistato il bronzo nella classifica generale del campionato individuale Silver LB2-Junior 3, mentre Angelica Serratore si è aggiudicata il secondo posto nella classifica generale (somma dei due esercizi) del campionato individuale Silver LA1-Junior 2.

Finali individuali raggiunte invece per Eleonora Ferrero (finale di specialità alla fune LD-Junior 2); Syria Gadaleta (finale di specialità al nastro LD-Junior 1); Anna Borello (entrambe le finali di specialità LA1-Junior 2, sia corpo libero che palla); Angelica Serratore (entrambe le finali di specialità LA1-Junior 2, sia corpo libero che palla); Eloisa Fornero (finale di specialità al cerchio LA2-Allieva 1); Lucchino Vittoria (finale di specialità al nastro LB2-Junior 3); Vespier Ginevra finale di specialità alle clavette LD-Senior 2.

Per quanto riguarda il campionato d'insieme ha conquistato un posto in finale per la categoria LD1-Allieve (esercizio con cerchi e palle) la squadra composta Carlotta Albanto, Marianna Catti, Alessia Mattio, Beatrice Polito e Viola Polito.

Hanno inoltre partecipato alla competizione: Giulia Forneris, Arianna Meineri, Carlotta Pantaleo, Martina Roggero, Cristina Gastaldi, Bianca Musumeci, Penelope Porto, Elisabetta Rovera, Nicole Roggero, Beatrice Perotti, Alessandra Crida, Angelica Bertolino, Giorgia Gondolo, Giorgia Rignon.

“Siamo molto contente perchè stiamo migliorando – commentano dalla Team Cuneo –. Anche le ragazze stanno progredendo molto e complessivamente possiamo dirci soddisfatte perchè tutto il lavoro fatto fino ad oggi ci sta facendo crescere”.