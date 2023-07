Hockey: il braidese Lorenzo Racca tra gli azzurrini che prenderanno parte all'EuroHockey U18 Youth Championship

Azzurrini under18 in partenza per Swansea, in Galles, per EuroHockey U18 Youth Championship 2023 II-B che si svolgerà dal 9 al 15 luglio.

Tra i convocati per rappresentare il tricolore il braidese Lorenzo Racca (classe 2005).

Lorenzo è cresciuto nel vivaio dell'HC BRA neo campione d'Italia e, da tre stagioni, è in forza all'HP VALCHISONE (Villa Perosa), anch'essa militante nella massima serie dell'hockey italiano su prato (quest'anno ha sfiorato la qualificazione alla finale scudetto).

Nella fase a gironi l'Italia u18 allenata da German Chaves (ASD Città del Tricolore ) e Stefano Tocco (Polisportiva Juvenillia ) incontrerà la Lituania (9 luglio ore 16 locali) e il Galles (11 luglio ore 19 locali) per poi scontrarsi con le squadre dell'altro girone. Sabato 15 luglio ci sarà la finale (il programma completo su eurohockey.org).

Non ci resta che augurare un grosso in bocca al lupo agli azzurrini e sempre Forza Italia!