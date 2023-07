Sci di fondo: U20 azzurri al lavoro tra Predazzo e Moena, in gruppo Rigaudo e Ghio

A Moena è in corso il primo raduno delle squadre U20 di sci di fondo maschili e femminili.

Al termine degli esami di maturità, il gruppo composto da Gabriele Rigaudo, Davide Ghio, Tommaso Cuc, Gabriele Matli, Maria Gismondi, Virginia Cena, Beatrice Laurent, Marit Folie e Manuela Salvadori, aveva svolto il primo periodo di lavoro in Val di Fiemme a Predazzo, per poi essere ospiti della scuola alpina della Guardia di Finanza, nella caserma delle Fiamme Oro di Moena, dal 2 all’11 luglio, per un secondo blocco con la squadra degli atleti di interesse nazionale.

Sfruttando la pista di skiroll di Lavazé e la pista ciclabile della val di Fiemme gli atleti hanno svolto un primo blocco di volume facendo molti allenamenti lunghi su skiroll, corsa, camminata in montagna e bici.

Presente tutto lo staff tecnico con Matteo Betta, Stefano Corradini e Fabio Pasini, presente per tutto il periodo anche il direttore tecnico del settore giovanile Paolo Rivero.