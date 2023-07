Al via il ripristino della pavimentazione della statale Saluzzo-Savigliano

Anas ha programmato il risanamento della pavimentazione lungo la statale 662 “di Savigliano” tra Savigliano (km 16,900) e Saluzzo (km 27,100), in provincia di Cuneo. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 10 luglio e fino a venerdì 4 agosto sarà in vigore il senso unico alternato a esclusione dei giorni festivi e prefestivi durante i quali la limitazione sarà sospesa.

Inoltre, nelle due notti comprese tra lunedì 10 e martedì 11 luglio e tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio sarà chiuso al traffico un tratto di circa 3,5 km all’altezza della zona industriale di Savigliano con circolazione indirizzata sulla rete locale. La chiusura, attiva nella sola fascia oraria 20 – 6, si rende necessaria per eseguire lungo un tratto localizzato il risanamento profondo della pavimentazione.

L’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 1,5 milioni di euro.