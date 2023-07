La prima volta da cuneese di "Babis" Andreopoulos: "Ho nella mente la sfida Panathinaikos-Cuneo e ora sono qui"

Con la presentazione dello schiacciatore Charalampos Andreopoulos si chiude ufficialmente il volley mercato di Cuneo Volley.

Il greco è stato presentato alla stampa ed ai tifosi nella conferenza svoltasi nel pomeriggio di oggi (venerdì 7 luglio) presso la sede della General System Cuneo, alla presenza del titolare Claudio Rovere e del figlio Alessandro.

Come già successo qualche settimana fa con Jensen, anche Andropoulos era collegato in videoconferenza dalla sua terra d'origine, la Grecia, ed è stata trasmessa in diretta streaming sui canali social di Cuneo Volley.

"Vivo la pallavolo da quando sono nato - ha raccontato Charalampos "Babis" (questo il suo soprannome) Andreopoulos - e dopo essere cresciuto ad Atene l'anno scorso ho deciso di provare l'esperienza all'estero con Taranto. Mi sono trovato benissimo, ma quando ho avuto la chiamata di Cuneo ho colto al volo l'opportunità di venire in Piemonte"

Perché ha scelto Cuneo, scendendo dalla SuperLerga alla A2? Semplice: "Questa è una piazza storica della pallavolo italiana, e non solo. Quando ero bambino sentivo parlare molto della squadra di Cuneo e ricordo ancora perfettamente una semifinale di Champions League tra il Panathinaikos e la squadra della vostra città. Fu una partita bellissima. Mi onora venire a giocare qui".

Il sogno di tutti i tifosi è rivedere Cuneo in SuperLega, la squadra può farcela quest'anno a vincere la A2? "Non so se ci riusciremo, ma sono sicuro che abbiamo un roster molto forte, con un allenatore davvero preparato. Conosco Matteo Battocchio da tempo e sono sicuro che saprà trarre il meglio da ognuno di noi stessi".

La diretta si è chiusa con un appello ai tifosi da parte dello schiacciatore greco: "So che i Blu Brothers sono molto competenti e caldi, li aspetto al palazzetto per vivere insieme delle grandi emozioni. Ne sono certo".