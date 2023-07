A Lagnasco è operativo il nuovo impianto di videosorveglianza

Da ieri, venerdì 7 luglio, a Lagnasco è ufficialmente operativo il nuovo impianto di videosorveglianza con i quale l’Amministrazione comunale ha dotato il territorio di sua competenza.

“Il progetto – afferma il vicesindaco Oscar Fiore - era nelle intenzioni fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo. Adesso finalmente si è concretizzato offrendo un valido strumento di sicurezza per i cittadini, ottimo deterrente per eventuali azioni criminose e prezioso supporto alle Forze dell’Ordine nel caso in cui gli eventi dovessero comunque essere perpetrati”.

L’impianto, realizzato con le più avanzate tecnologie, ha la propria centrale operativa all’interno degli uffici della Polizia Municipale e ben venti telecamere dislocate su tutto il territorio comunale. Sette, dotate di sistema di rilevazione delle targhe, sono state posizione a tutti i varchi di accesso di Lagnasco, le restanti tredici, con immagini in alta definizione, in alcuni luoghi comunali identificati come ‘più sensibili’, e potrà essere ulteriormente implementato in futuro.

“Il sistema di ‘lettura targhe’ - spiega il vicesindaco – collegato con la banca dati della motorizzazione, è in grado di segnalare in tempo reale eventuali auto che sono inserite nelle black list delle Forze dell’Ordine, ma anche di restituire alla Polizia Locale un’apposita allerta in caso di revisione scaduta o assicurazione mancante.

Tutto il sistema - precisa Fiore - è ovviamente gestito nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Le telecamere di contesto sono in grado di registrare tutto ciò che accade nel proprio raggio d’azione, archiviando le immagini per sette giorni”.

L’impianto, studiato e realizzato con il partner tecnologico "BBBell", era stato candidato lo scorso anno al Bando del Ministero dell’Interno nell’ambito dei “patti per la sicurezza urbana”, entrando in graduatoria come finanziabile, ma non finanziato per le risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste.

L’amministrazione lagnaschese ha comunque deciso di realizzare il sistema di videosorveglianza finanziandolo con i fondi vincolati alla sicurezza derivanti dalle contestazioni dell’autovelox.

L'importo totale dell'investimento, inclusi i costi di fornitura, installazione tecnologica assieme ai lavori edili ed elettrici per la preparazione dei diversi punti, si aggira intorno ai 150 mila euro.