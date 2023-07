Giandomenico Genta alla festa per il primo compleanno del Rondò dei Talenti a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Emozione e applausi per Giandomenico Genta, ex presidente della Fondazione CRC, che non è voluto mancare alla grande festa per il primo compleanno del Rondò dei Talenti.

Il più emozionato era l'attuale presidente Ezio Raviola, già vice di Genta. Ammalatosi nel 2021 in maniera molto grave, Genta si è sottoposto a lunghe cure. Qualche mese fa il ritorno a casa e, oggi, la prima apparizione pubblica, proprio per la festa del Rondò, uno dei progetti più belli e importanti della Fondazione CRC, fortemente voluto proprio dall'ex presidente.

Raviola lo ha portato a compimento e, insieme, i due presidenti hanno tagliato la splendida torta da 80 chili che la Fondazione CRC ha fatto realizzare dagli Amici del Cioccolato per offrirla ai tantissimi presenti, al culmine di giornate di eventi e iniziative per questo bellissimo traguardo.

Un giorno speciale, come ha sottolineato proprio Raviola, che ha visto, in questo anno, concretizzarsi i sogni e i progetti ai quali si puntava appena un anno fa. "Vedervi così numerosi - ha detto rivolgendosi ai tanti presenti - è segno che questo è un luogo di comunità, che è ciò che volevamo che fosse. Sono passate di qua quasi 50 mila persone, di cui 30 mila studenti".

Intervento anche per la sindaca Patrizia Manassero e per il presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo, anche se è stato l'intervento di Genta il più atteso.

"Voi sapete quanto sia importante avere il denaro, ma il denaro senza le idee non conta niente. Noi abbiamo avuto le idee per realizzare questo progetto ed è qualcosa che ci rende orgogliosi".

Qui il suo intervento completo