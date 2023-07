Rossana celebra la sua storia con testimonianze, danza e teatro

“Cittadina del cuneese, durante l’inverno del 1944 si prodigò con generosa solidarietà nell’assistere e soccorrere un gruppo di partigiani della 181^ Brigata Garibaldi. La popolazione, nonostante il paese venisse per rappresaglia incendiato, sopportò con coraggio e alto senso di fratellanza le angherie nazifasciste, rendendo salva la vita a quei partigiani che in quel territorio avevano trovato rifugio. Chiaro esempio di spirito di sacrificio ed elette virtù civiche”.

Rossana, medaglia di bronzo al valore civile, il 12 luglio di ogni anno celebra il ricordo del medesimo giorno vissuto nel 1944, quando il paese fu bersaglio di rappresaglia nazista e i rossanesi subirono saccheggio e incendio di molte delle loro case.

Quest’anno le celebrazioni si protraggono per due serate, a iniziare dalla data del 12 luglio in cui la comunità di riunirà nel salone polivalente della Confraternita del Gonfalone, per condividere il ricordo e ancora “per non dimenticare”, con la partecipazione dei giovani dell’Estate Ragazzi. A promuovere la serata, il Comune di Rossana, la ProLoco e le altre numerose ed attive associazioni del paese.

L’iniziativa prosegue nella serata di Sabato 15 luglio, quando la piazza del paese si animerà di nuove suggestioni. Danza contemporanea e Resistenza partigiana, temi che si incontrano in una performance in situ dal titolo “Nell’abbraccio”. Le artiste Ambra Gatto Bergamasco e Francesca Cola si muoveranno in un paesaggio corpografico creato ad hoc sui temi di leggerezza e resistenza, due qualità del sistema osseo del corpo umano che diventano metafora dell’azione partigiana e del coraggio civile. “Nell’abbraccio” condurrà la Comunità dei partecipanti in un’azione coreografica generativa per un rito di commemorazione e liberazione collettiva.

L’evento, organizzato dall’Ecomuseo della Resistenza Il Codirosso, si inserisce nell’ambito del cartellone ECOMUSEI PALCOSCENICO NATURALE in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, Rete Ecomusei Piemonte e Abbonamento Musei. Il costo del biglietto di ingresso, da ritirare in cassa la sera dello spettacolo, sarà generosamente offerto dall’Amministrazione Comunale. Appuntamento dunque Sabato 15 luglio alle ore 20:00 in Piazza Gazelli a Rossana.