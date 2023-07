Con il Villa Tractor Beer Fest arriva la ‘carovana’ dell’orgoglio agricolo

Lo scorso anno sfilarono per le strade di Villafranca Piemonte (To) circa 140 trattori ma quest’anno si prevede di arrivare ad ospitarne ancora di più. Venerdì 14 e sabato 15 luglio torna il Villa Tractor Beer Fest organizzato dal gruppo giovani della Pro loco con il patrocinio del Comune. Dato il successo di pubblico dello scorso anno, questa volta la festa durerà due giorni e risveglierà il senso di appartenenza ad un territorio agricolo: “Sono tante le attività agricole e molti gli imprenditori che vivono e lavorano nel nostro paese. È giusto quindi riconoscere l’importanza di un settore primario per la nostra economia e di un mestiere che continua a tramandarsi da padre in figlio” afferma Agostino Bottano, sindaco di Villafranca Piemonte.

Uno dei momenti più attesi del Villa Tractor Beer Fest è la sfilata dei mezzi per le strade del centro: “Creano un’atmosfera di festa in grado di coinvolgere tutta Villafranca” afferma la presidente della Pro loco, Franca Alciato.

La ‘carovana’ dei trattori si metterà in moto alle 18,30 di sabato 15 luglio e percorrerà via Circonvallazione, via San Sudario, via San Sebastiano, via Roma e via Brigata Alpina Taurinense. Il ritrovo dei mezzi è fissato alle 16 nel piazzale del Pala Bus Company in via Brigata Alpina Taurinense dove ci sarà cibo e birra per tutti già da venerdì 14.

“Tra i partecipanti, due conducenti di trattori vinceranno come premio il lavaggio del loro mezzo che verrà effettuato sul posto. Ma tutti riceveranno comunque un omaggio” afferma Lorenzo Groppo del gruppo giovani della Pro loco.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno del Villa Tractor Beer Fest ci sarà anche il toro meccanico sul quale ci si potrà misurare in gare di rodeo.

Il programma del Villa Tractor Beer Fest

Venerdì 14

ore 19,30 apertura self service

ore 22 festa della birra con dj Giulia Frencia

ore 23 cocktail party

Sabato 15

dalle ore 16 inizio ritrovo trattori con musica e panini

ore 18,30 partenza sfilata trattori per le vie del paese

ore 19,30 apertura self service

ore 22 dj di radio Gran Paradiso con Iulieetta agriblogger

ore 23 cocktail party

Per info e prenotazioni: Lorenzo 345 5068833, Matteo 392 5822133