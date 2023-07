Feste di paese, Cuneo Illuminata e compleanno per il Rondò dei Talenti: un lungo week end di eventi in Granda

Tra le decine di iniziative in Granda anche il compleanno per il Rondò dei Talenti nel capoluogo

Feste di paese, Cuneo Illuminata e compleanno del Rondò dei Talenti, rievocazioni storiche a Chiusa Pesio e Castellinaldo, enogastronomia, rassegne musicali, spettacoli: ecco alcune tra le tante iniziative in programma nella Granda per sabato 8 e domenica 9 luglio.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

Sabato 8 luglio le vie di Savigliano ospiteranno un doppio appuntamento: a partire dalle 9.00 è in programma la Piccola Fiera d'Estate con i Mestieri a Cielo Aperto e dalle 20.00 grande festa e negozi aperti per la notte bianca. Nel corso della giornata i negozi esporranno stand lungo le vie, saranno presenti associazioni di categoria del mondo agricolo e artigianale e lo “show dei mestieri”. Dalle 20.00 con la Notte Bianca ci saranno musica dal vivo, DJ SET in piazza Santa Rosa, artisti di strada, spettacoli itineranti, negozi aperti. Alle 21 al Teatro Milanollo è previsto lo spettacolo teatrale "Non calpestare i fiori" a cura dell’Associazione Voci Erranti. Ingresso libero (sino ad esaurimento posti). Info: www.facebook.com/mestieriacieloapertosavigliano

La frazione di Baracco a Roccaforte Mondovì ha in programma per l'8 luglio l'evento Maske in una notte di mezza estate: Maske, faires, gufi, civette, Sarvan e Kyé in una notte di mezza estate, le Faires di Shakespeare. Sabato dalle 16.30 fino a mezzanotte sono previsti giochi, cultura, buon cibo, mistero e divertimento. Alle 17.30 verrà presentato il libro di Giovanni Battista Rulfi Maske del Kyé con Augusto Taricco. Dalle 20.30 si potrà cenare su prenotazione con le eccellenze del territorio, ci saranno il mercatino, passeggiate sotto la luna, balli intorno al falò e intrattenimenti a tema. Presente servizio bar, cibo e bevande e dalle 18 ci sarà un servizio navetta gratuito. Info: www.facebook.com/maskeinunanotte

La terza camminata enogastronomica Tasta Genola, su prenotazione, è prevista per sabato 8 luglio. Il ritrovo è al laghetto “Parco Donà” a Genola con partenze scaglionate dalle 19 alle 20.30.

Con 28 euro per adulti, 15 per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratis fino a 6 anni, si andrà di tappa in tappa a partire dall’aperitivo, un bicchiere di spritz o prosecco accompagnato da salsiccia di Bra, focaccia e crostini con gorgonzola, si prosegue per antipasti e altri piatti fino alla tappa finale, al Palaquaquara con un bicchiere di vino, la carne alla brace e il dolce. Si chiude con il dj set con i Double beat. Info e menù: www.facebook.com/proloco.genola

A Chiusa Pesio nel fine settimana è in calendario la rievocazione dell’Età del Ferro presso Il sito Archeodidattico La Roccarina. Sabato e domenica dalle 10 sul piazzale ci saranno il bar con servizio ristoro e il mercatino di prodotti artigianali. Per tutto il giorno il villaggio sarà abitato e vissuto dalle antiche popolazioni dell’Età del Ferro con vita da campo e artigianale presso le capanne e gli accampamenti storici, laboratori, divulgazione storica e attività dimostrative. Nel pomeriggio sono previsti una conferenza, uno spettacolo e alle 21 “Racconti intorno al fuoco”: nel villaggio notturno, tra capanne illuminate e accampamenti festosi, il pubblico potrà assistere a canti, al racconto di storie e leggende. Domenica per tutto il giorno il villaggio sarà abitato e vissuto dalle antiche popolazioni dell’Età del Ferro. Alle 11 ci sarà il corteo storico nel paese, nel pomeriggio laboratori, conferenza, spettacolo e chiusura alle 18. Info: www.facebook.com/viaggioneltempoflamulasca

Sempre a Chiusa Pesio fino a sabato 8 luglio torna la Festa della Birra nell’Area Verde Comunale in via Mondovì. Per tutta la serata birra a volontà, cocktail, panini, cena a base di carne alla piastra e patatine. Musica Dj set con DJ Pog. Info: www.facebook.com/prolocovallepesio

Bastia Mondovì sabato 8 luglio ospita il “Carnevale estivo”, la festa in maschera che ormai da tre edizioni colora il centro storico e l’area sportiva. L’evento si apre nel pomeriggio, con il ritrovo dei partecipanti e, alle 16, la partenza della sfilata dei gruppi mascherati per il paese. Alle 19, premiazioni, dopodiché serata food, drink e music. Special guest “Skar & Manfree” e Matt Joe, from “Musica da giostra”, Resident djs, Ubii e Gian Bassignana. Si vedranno sfilare i carretti di Bastia, Niella Tanaro, Mondovì, Roracco, Frabosa e anche Scalenghe-Roletto. Info: www.facebook.com/prolocobastiamondovi e www.facebook.com/VilleroBeach

A Boves la "Spasgiada Galupa" inizierà alle 16 di domenica 9 luglio in piazza dell'Olmo e proseguirà alla scoperta delle frazioni della città con sette tappe in cui i partecipanti potranno gustare deliziosi piatti. Ritorno in piazza dell'Olmo con grande concerto finale musica anni 60-70-80-90. Il percorso è di circa 8 km. Non solo enogastronomia in questa grande edizione, ma anche “pillole” di storia e arte, grazie ai quali i partecipanti potranno scoprire piccoli tesori nascosti della città e curiosi aneddoti. Partendo da piazza dell’Olmo si percorrerà via Auta sino all’ex Cotonificio di Fontanelle. Si proseguirà lungo via Rive Verdi sino a Mellana per poi risalire verso il concentrico costeggiando via Divisione Cuneense, la Caserma Cerutti, passando dal Lago dei Giurdan e terminando nuovamente in piazza dell’Olmo per il dolce. Sempre in piazza ci sarà il concerto dei “Nerocaravaggio” ad ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/comunediboves

Domenica 9 luglio a Elva si festeggia la tradizionale Sagra del Rododendro. Per tutto il giorno saranno allestiti mercatini di prodotti artigianali. Alle 13 pranzo in piazza a borgata Serre, organizzato dalla Proloco. Alle ore 15 concerto Duea (due violini e due sorelle) Chiara e Sara Cesano. Inoltre, sono in programma la gara tradizionale del truplou e lezioni erboristiche sul campo con Cinzia Cesano. Info: pagina Facebook proloco Elva La Deseno .

A Coumboscuro torna il tradizionale Roumiage a la Vierge Adoulourado. Appuntamento per domenica 9 luglio nel pomeriggio alle 15 con la celebrazione di una Messa, poi alle 15.30 seguirà il pellegrinaggio. La giornata proseguirà con il vernissage e le rassegne espositive e alle 18 "Marendolo", la tradizionale merenda sinoira per chiudere la giornata insieme.

Sabato 8 luglio in piazza del Municipio a Limone Piemonte, dalle 16, ci sarà animazione per i più piccoli, un pomeriggio di storie e attività incentrate su Peter Pan. Alle 17 nella Biblioteca-Museo dello Sci lo scrittore cuneese Roberto Martelli presenterà il libro "Genova e Cuneo nel Risorgimento. La Scuola Militare polacca in Italia”. Sempre sabato alle 18 nelle sale del Grand Palais Excelsior sarà inaugurata la mostra d’arte contemporanea con le opere degli artisti Giorgio Giraudi, Pino Montalbano e Bianca De Tommaso. In serata al Teatro Alla Confraternita si potrà assistere alle 21 all’esibizione del coro polifonico I Ciantur d’ Vudìer,. Ingresso libero. Domenica 9 luglio si terrà il Raduno Vespaclub. Dalle 11 in corso Nizza romberanno i motori delle mitiche due ruote Piaggio. Info: www.limoneturismo.it

Ad Ostana sabato 8 luglio, alle 21.15, sotto l’ala comunale della Villa viene proposto un “Gran ballo d’estate” con i suonatori spontanei, preceduto alle ore 20 cena in compagnia sotto l’ala. Info: www.facebook.com/rifugiogalaberna

Fino al 10 luglio è in programma la Festa Patronale della Madonna del Castello a Caraglio. Sabato, dalle 20, nel piazzale delle scuole, ci sarà la cena di pesce con tris di antipasti, frittura di mare e dolce, con prenotazione obbligatoria. A seguire serata Dr Why, il quiz multimediale più amato d’Italia, adatto a tutte le età. Domenica 9 luglio nel piazzale delle scuole si terrà il 2° Color Fun. Alle 14.30 ritrovo per iscrizione o ritiro kit walk e alle 16 walk, passeggiata ad anello per le vie del paese, un percorso facile adatto a tutti; alle 17 Holy Party, la festa dei colori, e aperitivo colorato con Dj Don Calo. La festa si concluderà lunedì 10 luglio con il ballo liscio insieme a Daniela Busso e l’Orchestra Scacciapensieri alle 21 nel piazzale delle scuole. Info: www.insiemepercaraglio.it

Cuneo Illuminata torna in città fino al 30 luglio con un programma ricco di eventi e spettacoli. Sabato 8 luglio sono in calendario visite guidate, mercatini di artigianato artistico, Ludobus, laboratori, spettacolo di freestyle. Dalle 23 e alle 23.30, in piazza Galimberti e in via Roma, andrà in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Domenica 9 luglio alle 21.30 sono in calendario visite guidate alla città e al Rondò dei Talenti, Ludobus. Alle 22 e 22.30 in piazza Galimberti e in via Roma andrà nuovamente in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Info: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu

Il Rondò dei Talenti festeggia il primo compleanno e, nella mattina di sabato, la piazza diventerà un tappeto di fiori. Nel pomeriggio alle 14.15, presso l’auditorium Varco di via Pascal, sarà presentato il Quaderno 45 della Fondazione Crc dal titolo “Oltre le fragilità. Conoscere e prevenire i bisogni educativi speciali”. Nel pomeriggio spazio all’intrattenimento e al divertimento con Alessandro Barbero, campione italiano di BMX freestyle. Alle 18 nella piazza del Rondò verrà effettuato il taglio della torta con tanto di candelina, accompagnato dalla musica di The Fantomatik Orchestra. Alle 21.30 dalla piazza del Rondò partirà la sfilata del Circo contemporaneo Transe express che inaugura l’edizione 2023 del festival Mirabilia. L’accesso allo spettacolo è libero. Programma completo dei festeggiamenti e prenotazione eventi a partecipazione gratuita su: www.rondodeitalenti.it

A Castellinaldo domenica 9 è in programma “Castellinaldo medievale: alla ricerca del castello scomparso”. A partire dalle 15 andrà in scena la ricostruzione di un torneo medievale, con tanto di accampamento militare, all’interno dei giardini del castello. Il tutto sarà accompagnato dalla musica a tema del gruppo astigiano “La ghironda”. I visitatori potranno osservare i lavori della scuola di ricamo “Punto cicin”, in mostra nella cantina del castello, e assistere allo spettacolo dei musici e degli sbandieratori del borgo albese Patin e tesor”. Per l’occasione saranno anche visitabili la chiesa della Santa Sindone e i giardini del castello. La presentazione dell’ultimo numero della rivista Roero terra ritrovata, in programma alle 18, precederà l’aperitivo offerto in piazza Castello. Durante la giornata saranno anche presenti nel centro storico di Castellinaldo alcuni stand di prodotti tipici locali. Info: www.facebook.com/prolococastellinaldo

Sabato 8 torna a Prunetto “Degustando tra i borghi”. Dalle 19, nel prato del castello, si potranno degustare: antipasti, tajarin, salsiccia alla piastra, tomini, friciule e dolci. Durante la serata, l’accompagnamento musicale sarà con Sonia De Castelli e Roberto Bovero, la Fool party dance band e i Dj Bieffe e Umba Croce. Alle 19.30, il santuario della Madonna del Carmine, ospiterà il concerto ùcon l’arpa celtica e bardica di Vincenzo Zitello. Info e locandina: www.visitlmr.it/it/eventi/degustando-tra-i-borghi

Niella Belbo è in festa fino al 9 luglio. Sabato 8, alle ore 15, inizierà la passeggiata “Color fun”. Alle 21, spazio a street food, birra e musica dance con Dj Don Carlo e la voce di Jessica. Domenica 9, dalle 10, ci sarà il mercatino e, delle 19, la cena nel salone con la musica di Luca, Chiara e la partecipazione di Einegard. Le iniziative si terranno in piazza del Mercato o, in caso di maltempo, nel salone polifunzionale. Info: www.facebook.com/proloconiella

A Piobesi d’Alba la Festa Patronale Madonna del Carmine si svolgerà fino al 18 luglio con un ricco programma fatto di appuntamenti sportivi, musicali, gastronomici e culturali. Sabato alle 19.30 in piazza San Pietro ci sarà il raduno di auto d’epoca, organizzato dal Clams di Alba. Alle 20, si mangerà “spagnolo” con la grandissima “Paella, latino… on the road” che farà da preludio all’esibizione degli allievi della scuola di ballo “Stardance” con evoluzioni a ritmo latino-americano. Domenica 9 luglio a partire dalle 20 è prevista la cena “Tuti n’ piola – gaute da suta” con accompagnamento musicale. Per l’occasione Greta e Francesco offriranno canti e balli evergreen. Ci sarà anche una sfilata di moda. Per le cene di sabato e domenica è consigliata la prenotazione. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel salone polifunzionale, con servizio bar. Info e locandina: www.comune.piobesidalba.cn.it

A Dogliani è al via la Festa di mezza estate. Sabato, dalle 18, il centro storico sarà animato dagli aperitivi in musica della manifestazione “Vibrazioni-Dogliani a ritmo di aperitivi” e dalle 20 si cenerà con menù alla carta, con scelta tra antipasti, primi, grigliate e dolci. Seguirà, dalle 22, in piazza Martiri della Libertà, la festa della leva 2005 con i Dj Gian Bassignana e Alien Cut (ingresso libero). Alle 23 è in programma uno spettacolo pirotecnico. Domenica 9, durante tutta la giornata, nelle vie del centro storico fino a piazza Martiri della libertà si terrà un mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato e dei prodotti tipici, mentre dalle 20 si cenerà con menù alla carta. Alle 22 è in programma il concerto dei Black Swan. Info: www.facebook.com/prolocodogliani

In questo fine settimana appuntamenti dedicati al vino sono in programma a Neviglie, Rodello e Serralunga d’Alba.

A Neviglie arriva Goodwine, convivio enogastronomico che si arricchisce di eventi culturali. Sabato dalle 17 alle 19 ci sarà il convegno su “Cambiamenti climatici e transizione verde. Sinergie da sfruttare al meglio”. Domenica si comincerà alle 9 con il mercatino artigianale e dei prodotti della terra mentre dalle 9.15 si darà il via alle iscrizioni per la estemporanea di pittura “The Traveler”. Dalle 10 alle 17 saranno esposte le opere del concorso “Traveling. Percorsi per un futuro sostenibile”. Alle 16 sarà assegnato il premio “Caviot d’argento”. Alle 17.45 si terrà la premiazione dei concorsi artistici e alle 19, nell’area panoramica, sarà proposto lo spettacolo Teatro in vigna: un caso sospetto. La manifestazione si concluderà con la merenda sinoira in contrada. Info: https://langhe.net/etags/goodwine-neviglie

A Rodello è in programma il “Dolcetto summer fest” sabato dalle 16.30 alle 23.45, evento organizzato per celebrare e valorizzare il vino Dolcetto. Sarà un grande evento di degustazione all’aperto, che porterà nel centro storico più di 40 produttori di Dolcetto da diverse aree del Piemonte, street food, laboratori, show cooking, un concorso di degustazione alla cieca, dj set e tanto altro ancora, per celebrare uno dei vitigni più rappresentativi del Piemonte. Info: www.stradadelbarolo.it/11503/dolcetto-summer-fest

A Serralunga d’Alba sabato 8 e sabato 29 luglio, i giardini del castello ospiteranno l’iniziativa “Serralunga wine night”, con tre vini in degustazione. Dalle 18 alle 23, i giardini del castello ospiteranno le postazioni di assaggio, con tre etichette, tra cui un Barolo. La degustazione sarà accompagnata da prodotti del territorio. Per tutta la serata il castello sarà aperto alle visite guidate. Si consiglia la prenotazione. Info: www.barolofoundation.it

La Proloco Antico borgo di Borgomale propone, fino al 9 luglio, la festa dedicata alla Madonna del Carmine. Domenica ultimo appuntamento della manifestazione con il primo raduno di auto storiche e sportive a partire dalle 9.30. Alle 13 pranzo in paese. Info: www.facebook.com/ProLocoBorgomale

A Govone la festa di San Pietro di Govone è in programma fino a questo sabato, 8 luglio. Dalle 20, ci sarà la sagra delle tagliatelle alla sanpietrese, e il liscio con l'orchestra di Meo Tomatis. Info: www.visitlmr.it/it/eventi/festa-patronale-di-san-pietro-di-govone

A Verzuolo in questo fine settimana si inaugura la Sagra dell’Agnolotto ‘dla Vila e del Villuccio, due prodotti tradizionali della zona che saranno proposti il sabato sera e per tutta la giornata di domenica sotto il tendone allestito nel borgo antico. Aperte la chiesa della Confraternita, l’antica Parrocchiale del Borgo e la piccola Cappella San Rocco con la mostra “Verzuolo dal 1900 al 1910 attraverso gli occhi di Giuseppe Buttini”. Sabato si esibiranno Enrico Peyretti e Zia Marta, tra ballo e comicità. Per tutto il giorno, domenica, decine di “dumure” di legno, ispirate ai giochi di una volta, animeranno la piazza, impegnando piccoli e famiglie. Il centro si popolerà di stand di hobbisti, associazioni, prodotti tipici, mentre il gruppo storico Touta Brivenos farà riemergere, come fosse allora, il villaggio medievale di Verzuolo, arricchendo la rievocazione con dimostrazioni. Balli occitani (La Meiro) e balli con orchestra (Paolo, Alberto e la Band) allieteranno il pomeriggio e la serata. Domenica dalle 10 si apriranno le porte del Castello per coloro che hanno prenotato la visita guidata. Info e locandina: http://villadiverzuolo.it

A Venasca sabato 8 luglio ritorna l’iniziativa “Cantinga”, manifestazione aperta a cantori, amici dei cantori, simpatizzanti e appassionati del canto in uno spirito allegro e inclusivo, nel ricordo del compianto cantore venaschese Davide Allasina. Alle 11 ci sarà la messa in parrocchiale animata dalla corale della Valle Maira “La Reis”. A seguire, sarà possibile consumare il pranzo a prezzo convenzionato in tutti i ristoranti e bar di Venasca. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, inizierà la rassegna corale sotto l’ala comunale. In occasione di “Cantinga” sono anche in programma giochi e animazioni per grandi e bambini lungo le vie del paese. Nel pomeriggio verrà allestita una rassegna di antichi mestieri, mentre alla sera, a partire dalle 20, saranno aperte bancarelle di street-food dove poter assaggiare i piatti tipici della Valle Varaita, accompagnati dalla musica del “Trio Capinera”. Info: www.facebook.com/associazionebambinidizucchero

Festa della mietitura domenica a Piasco, in via Giolitti 31, promossa dai custodi del suolo coordinati dall’orto collettivo La Milpa. Dalle 9 mercato rigenerativo “la cavagna”; alle 10 la raccolta delle spighe migliori per la semina e costruzione del covone. Dopo il pranzo condiviso, dalle 15 interventi in cerchio su arti e saperi della mietitura e i grani antichi. Info: www.facebook.com/milpaortocollettivo

A Lagnasco appuntamento nel fine settimana con "Luglio ai piedi del Castello 2023". Sabato ci sarà una serata di cover, ad ingresso gratuito, con il tributo ai Nomadi del gruppo "Senza Patria". I l concerto della cover-band dello storico gruppo di Novellara, sarà preceduto da una "Cena ai piedi del Castello" e seguito dalle musiche proposte dal dj Fede Gone. Domenica 9 luglio sarà nuovamente possibile cenare, prima della serata danzante che vedrà come protagonista "Maurizio e la band". Ingresso gratuito, gradita la prenotazione per le cene. Info: pagina Facebook proloco Lagnasco.

Spettacoli e musica

A Somano sabato 8 luglio nel salone Michele Ferrero alle 21. Luigi Barroero, il cantastorie delle Langhe, presenterà il suo libro Castigliana dagli occhi di fata: si tratta dei racconti di un cantastorie, la vita di un uomo delle terre alte delle Langhe che ha attraversato il mondo. Barroero, oltre a essere scrittore, è lo storico leader della corale “Le raviole al Vin” di Belvedere Langhe. Il suo libro è stato curato da Romano Salvetti. Tra gli ospiti ci saranno anche Clelia Montanaro, Romano Salvetti, Pier Carlo Grimaldi e Franco Vaccaneo. Proiezioni e video a cura di Polistudio di Remo Schellino. Info: www.facebook.com/comune.somano

Sabato 8 alle 21, a Santa Vittoria d'Alba presso l'Auditorium esterno della Confraternita di San Francesco, è in calendario "Come un'anomalia": parole, suggestioni, stati d'animo, emozioni. Il gruppo dei CMI omaggerà Fabrizio De Andrè in una serata speciale. Ingresso libero ad offerta. Info: www.visitlmr.it/it/eventi/cmi-canta-de-andre

Sabato 8 luglio ultimo appuntamento a Rittana con il Nuovi Mondi Festival. Alle 18 al Centro Incontri Domenico Quirico parlerà della nuova geopolitica mondiale che si sta ridisegnando in seguito alla guerra in corso in Ucraina. Giornalista e scrittore, Quirico è stato inviato di guerra, nell’aprile del 2013 è stato rapito mentre si trovava in Siria come corrispondente. Entrata libera fino ad esaurimento posti. Info: www.nuovimondifestival.it/oltre-le-nuvole

Sabato alle 21 nella piazza centrale di Pontebernardo, Pietraporzio, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’altro mondo - Piccole storie di cambiamento”, spettacolo che è la trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Fabio Deotto, che ha viaggiato per due anni da un estremo del mondo all’altro raccogliendo testimonianze dirette in merito alla crisi climatica. Biglietti acquistabili direttamente a Pontebernardo la sera dello spettacolo o su VivaTicket. Prima dello spettacolo teatrale, uno speciale apericena sostenibile al costo di 20 euro con i prodotti di Valle, da prenotare alla locanda “La Pecora Nera” di Pontebernardo. Info: www.facebook.com/ecomuseopastorizia

Prosegue, a Sommariva Perno, “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin”. Prossimo evento del nutrito palinsesto, sabato 8 luglio con il “Concert Jouet” alle 21 nel centro storico tra musica e cabaret, per voce e violoncello. Uno spettacolo teatrale e musicale bislacco che unisce musica, fisicità e comicità. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Info e programma completo della rassegna: www.centroculturalesanbernardino.it

A Bra ultimo appuntamento per Artico Festival 2023, che punta ancora su uno spettacolo comico “stand up”. Sarà Yoko Yamada a chiudere la settima edizione della rassegna. La comica porta sul palco con uno stile nuovo e una narrazione esilarante la sua battaglia per trovare un equilibrio nella sua quotidianità a Venezia, tra equivoci e contraddizioni, con un padre giapponese e una madre bresciana. Pizza sul gelato è il titolo dello spettacolo, che porta in scena rettocolite ulcerosa, coming out, crisi esistenziali e pulcini. Il tutto condito dalle perle di saggezza del padre. Appuntamento sabato 8 luglio alle 21 nel parco dei Giardini della Rocca a Bra. Informazioni e prevendite su www.articofestival.it

La chiesa di San Vittore a Pollenzo, Bra, ospita sabato 8 luglio alle 17 il concerto “Amor che né la mente mi ragiona...”. L’ensemble L’Archicembalo, specializzato nell’esecuzione, secondo le prassi dell’epoca e su strumenti originali, del repertorio musicale dal Barocco al primo Classicismo, proporrà brani di Bach e Händel. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: www.facebook.com/ComuneBra

Sabato Cherasco Festival, la rassegna musicale estiva di musica classica torna nella città di adozione. Alle 21, presso la chiesa della Madonnina a Cherasco è attesa l’esibizione del Duo Sconcerto, con Matteo Ferrari al flauto e Andrea Candeli alla chitarra. L’ensemble è una irresistibile mistura di arte e tecnica: la bravura e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione, insieme alla loro totale incapacità di prendersi sul serio, fa nascere una musica comprensibile a tutti dove il classico diventa all’occorrenza anche pop, sfaccettato e senza nessuna pretenziosità. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Sabato 8 luglio Burattinarte Summertime approda in frazione Scaparoni ad Alba con lo spettacolo Macedonia, in programma alle ore 21.30. L’amicizia, la sfida, l’amore, la rabbia, l’astuzia e la paura: questi sentimenti, che si trovano alla base dell’uomo e di tutte le sue relazioni, sono rielaborati a misura di bambino (e non solo) nello spettacolo che vede quale protagonista una rana. Info: www.burattinarte.it

Sabato 8 luglio, a Mondovì, in piazza d’Armi, Stefano Massini e Luca Barbarossa saranno i protagonisti di “La verità vi prego sull’amore”, lo spettacolo unico dove le storie si intrecciano con la canzone d’autore per coinvolgere il pubblico in un viaggio, in un caleidoscopio di immagini, in un grande gioco di stimoli, sensazioni, suggestioni e sensibilità. Si parla, con coraggio, di “amore”, ma oltre le frasi fatte. Oltre la melassa dei romanticismi preconfezionati e oltre le infinite narrazioni d’amore che da film, libri e canzoni si sono stratificate, tutto in amore appare oggi già visto, già sentito, già noto. Lo spettacolo cercherà invece, nuove chiavi di verità per leggerlo in modo nuovo. Inizio alle 21.30. Info: www.facebook.com/cittadimondovi , biglietti: www.vivaticket.com/it/ticket/la-verita-vi-prego-sull-amore

Parte sabato a Frabosa Soprana il Festival Contaminazioni con un ricco cartellone di eventi che si aprirà sabato alle 21 nella sala polivalente di Frabosa Soprana con l’Ensemble a sei corde diretto da Gian Paolo Lopresti, in cui le potenzialità timbriche della chitarra danno vita a un nuovo strumento, in un’operazione creativa. La sera dopo, alla stessa ora e nello stesso luogo, di scena il quartetto vocale Rebel Bit, finalista X Factor, coi grandi successi della musica pop italiana. Ultimo appuntamento della rassegna domenica 6 agosto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Info e programma completo: www.estemporanea.eu

Al Teatro Romano di Bene Vagienna è in corso la diciottesima edizione del Festival «Ferie di Augusto». Il Teatro Romano accoglierà l’8 luglio alle 21.15, «Trimalcione 2.023», spettacolo di parole e canzoni da convivio alla «Satirycon» scritto e diretto da Filippo Bessone che lo porta in scena con Luca Occelli e la 1/2 Ora Canonica. Biglietto 11 euro, ridotto 9. Acquisto su sito di Torino Spettacoli e al botteghino. Info: www.torinospettacoli.com

Sabato 8 luglio a Brondello si terrà il concerto dal titolo “Quat canson tera, tera” organizzato dall’associazione no profit “Flauto Magico”. Il concerto “in amicizia” si svolgerà sotto l’ala comunale alle 21. L’associazione è nata con lo scopo di diffondere e favorire la conoscenza delle tradizioni culturali popolari piemontesi e il coro "Flauto Magico" che sarà protagonista della serata è composto da cantanti non professionisti di Brondello e paesi limitrofi, Saluzzo, Lagnasco e Moretta. Interverrà alla serata il gruppo “Allegri sognatori”. Il programma sarà suddiviso in tre periodi storici, separati fra loro dalle poesie dell’autore pluripremiato Marino Palmero, conosciuto ormai da tutti come “Orso”. Il ricavato delle offerte libere sarà devoluto in beneficenza.

La dodicesima edizione della «Roata Rossi Music Marathon», con musica dal vivo è in programma nella piccola frazione alle porte di Cuneo, con spettacoli a ingresso gratuito nel segno della solidarietà. Sabato 8 luglio, sarà una notte ricca di ospiti e tutta da ballare. Si partirà con l’esibizione della band Hiphopize che presenteranno tutti i più grandi successi radiofonici dell’hip-hop, reggaeton e pop, in Italia e oltre confine. L’esibizione scalderà i motori per A seguire, Roberto Molinaro, un dj di fama nazionale, che ha fatto ballare tutta Italia con alcune delle migliori dance hit degli ultimi anni. A conclusione della serata il dj set della giovane e talentuosa dj milanese Vividee. Info: www.aclicuneo.it/News/2240/AL-CIRCOLO-DI-ROATA-ROSSI-MUSIC-MARATHON-2023-

Anteprima di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival a Cuneo sabato 8 luglio, alle 21.30, quando la città accoglierà in Piazza Galimberti, un vero e proprio evento di Teatro urbano monumentale. La straordinaria performance degli artisti francesi sarà anche anticipata da momenti musicali con Fantomatikorchestra tour 2023.

Alle 21.30, al Rondò dei Talenti, si proseguirà con MU | Cinématiques del Fluides presentato dai francesi della sorprendente Compagnia Transe Express, uno spettacolo d'arte monumentale e luminoso, in cui musica, immagini, virtuosismi fisici e tecnici fanno volare il cuore e impazzire lo sguardo. Ingresso libero. Info: www.festivalmirabilia.it

In questo fine settimana proseguono gli appuntamenti per il Festival Suoni della Pietra. Sabato 8, alle 21.15, la chiesa parrocchiale di San Siro a Gorzegno aprirà le porte al giovane talento Piero Cinosi, che proporrà il suo “Recital per pianoforte”. La settimana della “Pietra” si chiuderà domenica 9 a Bergolo. Nel Teatro della Pietra alle ore 17 si terrà “La musicalità del Marin”, uno spettacolo per ricordare il mare sulla collina del vento. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Info: www.comune.bergolo.cn.it/Eventi

A Mondovì appuntamento con la magia delle arti circensi con il ricco programma del Festival Piazza di Circo che riporta in città l’incantevole Chapiteau del Teatro delle Foglie nell’area a fianco di piazza Repubblica. Sabato 8 luglio in piazza Maggiore il Festival porterà a Mondovì: «Toc Toc» della scuola ludico educativa di grande prestigio di Friburgo. Nella stessa sera Yes Land è uno spettacolo di circo con il clown Giulio Lanzafame Giulio a ingresso libero. Domenica 9 luglio sarà la scuola nazionale Belfa Esac a salire sul palco con Salement Cirque alle 21 in piazza Maggiore alle 21, costo biglietto 5 euro. Biglietti per gli spettacoli a pagamento in vendita online su Vivaticket. Info: www.piazzadicirco.it

All’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba si esibirà uno dei cantautori italiani più raffinati e amati dal pubblico. L’edizione 2023 di Monfortinjazz si aprirà nel tardo pomeriggio di domenica 9 luglio alle 18.30 con Niccolò Fabi, con un emozionante concerto acustico in solo, un viaggio intimo nei brani più noti del suo repertorio. Info: www.monfortinjazz. it

Collisioni, ospitata in piazza Medford ad Alba, ha in calendario importanti appuntamenti per il fine settimana. Sabato ci sarà la giornata dedicata al progetto giovani, con la presenza di Sfera Ebbasta, Shiva, Roshelle, Giuse The Lizia, Sethu e Tony Boy. Il primo fine settimana della rassegna si chiuderà domenica 9 con gli Articolo 31. J-Ax e DJ Jad, che porteranno tutta la loro grande energia ad Alba. Al termine partirà il Deejay Time AdvenTour, che vedrà alla console di nuovo insieme i quattro Dj protagonisti dello storico programma: Albertino, Mario Fargetta, Giorgio Prezioso e Maurizio Molella, in uno spettacolo di circa tre ore in cui le canzoni scorreranno come ricordi. Info: www.collisioni.it

Per tutta l’estate il Teatro Caverna di Bergamo porterà i propri spettacoli nei paesi di Langa.

Sabato 8 alle 18.00, a Sale San Giovanni, in piazza Villa, andrà in scena A caval donato non si guarda in bocca. Neanche se sei un dentista. Storie di ordinaria assurdità. Insieme a Grasselli ci sarà Viviana Magoni. Una voce fuori campo leggerà alcune favole di Lev Tolstoj e due personaggi un po’ bizzarri le animeranno con goffaggine, recuperando oggetti e costumi da un vecchio baule.

Domenica 9 alle 16, alla borgata Cavallini di Paroldo, Teatro caverna proporrà, nell’ambito del premio Palodiu, Il pifferaio di Hamelin, tratto dalla fiaba di Robert Browning. Info: www.facebook.com/teatrocaverna

Dal 9 al 16 luglio si terrà la nuova edizione del Magliano Alfieri classic festival. Si inizierà domenica alle 19 nel giardino del castello di Magliano Alfieri con l’aperitivo offerto dai produttori della zona e “Il raga e l’energia della vita”, improvvisazioni musicali indù con Kamod Rai, Riccardo Di Gianni e Jacopo Pacifico. Seguirà, alle ore 21, il concerto di apertura sul tema “Impressionismo polacco, mitologie, ricchezze armoniche” con musiche di Szymanovsky, Bottesini e Franz Schubert. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com

A partire da questo fine settimana l’Alba music festival darà il via a “Suoni dalle colline di Langhe e Roero”, a cura del direttore artistico Giuseppe Nova. Domenica 9 alle 17, al teatro della Pietra di Bergolo saranno proposti i brani del Beppe Fenoglio American songbook. Ci saranno il soprano Sang Eun Kim, Giuseppe Nova al flauto, Giorgio Boffa al contrabbasso e Luigi Giachino, autore delle trascrizioni, al pianoforte. Al pubblico saranno proposti brani di Arlen, Gershwin, Raksin e Bassman. I concerti sono a ingresso libero. Info: www.albamusicfestival.com

Torna l’appuntamento con Cuneo Classica Festival che ha in programma per domenica 9 luglio alle 21.15 in piazzetta del Teatro Toselli “Melodie Spagnole”: Carlotta Dalia, chitarra, vincitrice del Paganini Guitar Festival 2020; Orchestra dei Talenti Musicali della Fondazione CRT diretta dal M° Marco Alibrando; Joaquìn Rodrigo – Concierto de Aranjuez, Heitor Villa-Lobos – Bachianas brasileiras 1 5 9 arr. Orch. I biglietti sono in vendita online su www.promocuneo.it

Per la stagione estiva di Teatro per Bambini “Incanti in città” proseguono gli appuntamenti a Cuneo al Parco La Pinetina nel Quartiere Donatello a Cuneo. Prossimo appuntamento è in programma domenica 9 luglio alle 17.30 con Teatro Evento – Silvia Scotti (Modena) che porta in scena “Yakouba e il leone”. Yacuba e il leone è una storia “per crescere” che trae i suoi riferimenti dalla cultura Masai raccontando le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano nel percorso per diventare grandi. Età consigliata dai 5 anni. Biglietto a 4 euro, gratuito sotto i tre anni. I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.melarancio.com/rassegna e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Prosegue il Festival dei Saraceni di Pamparato. Sabato 8 luglio alle 18.30 nell’Oratorio di Sant’Antonio di Pamparato "Le corti europee dal Medioevo al Barocco", che vedrà protagonista l’Ensemble Tafelmusik in un programma con opere di John Dowland, Tielman Susato, Jean-Philippe Rameau, Georg Friedrich Händel e Jean-Baptiste Loeillet, mentre domenica 9 luglio alle 16 in Piazza Marconi sempre a Pamparato il pubblico potrà assistere all’operina La setta dei sette insetti di Fabio Rizza, che verrà messa in scena dagli allievi e dai docenti del Summer Camp 2023 sotto la direzione di Diego Marangon. Info: www.academiamontisregalis.it