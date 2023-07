Successo per il concerto di Marco LIgabue ieri sera a San Defendente di Cervasca

Grande successo ieri sera per il concerto di Marco Ligabue a San Defendente di Cervasca. Marco, cantautore di Careggio in provincia di Reggio Emilia e scrittore del libro "Salutami tuo fratello", ha raccontato la sua vita, le sue paure in mezzo al mondo della musica e ha presentato il suo Tour "Sempre tutto bene" che dal Piemonte poi lo porterà in Sicilia il 9 luglio.

Più di mille persone in piazza per cantare, ballare, ascoltare musica e messaggi lanciati da Marco Ligabue che con la sua sensibilità ha ricordato alle donne di ribellarsi alle violenze e, al primo campanello d'allarme, avere il coraggio di denunciare, ha sollecitato il pubblico e gli amici a divertirsi con lui e la sua band e ha insegnato qualche segno della lingua Lis per permettere agli audiolesi di cogliere le parole delle sue canzoni.



Il sindaco Garnerone ringrazia tutte le persone che hanno collaborato: la giunta e il consigliere Silvano Rinaudo per il lavoro svolto; le varie associazioni e Sergio Cannavò per la disponibilità e la collaborazione.



Marco Ligabue con la sua simpatia e il suo sorriso si è poi concesso al pubblico a fine serata per le fotografie con lui. Formidabile la sua band formata da Jonathan Johnny Gasparini alla chitarra, Leonardo Cavalca alla batteria e Lucas Sfaceli al basso che con lui hanno trasmesso musica Pop Rock per oltre due ore coinvolgendo la gente in una serata estiva indimenticabile.