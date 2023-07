A Fossano inaugurata la prima sezione di Forza Italia intitolata a Silvio Berlusconi

A Fossano, nel cuore della Granda, la prima sezione di Forza Italia dedicata alla memoria di Silvio Berlusconi. All'inaugurazione, in piazza Romanisio numero 5, il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, oltre al senatore azzurro Roberto Rosso, insieme ad un centinaio di simpatizzanti.



A fare gli onori di casa il vicesindaco di Fossano Giacomo Pellegrino e il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, che soddisfatto ha rivendicato la capillare presenza dei circoli di partito nella nostra provincia: "Ci siamo posti la soglia di duecento coordinatori in Granda e ci arriveremo! Proprio il giorno della scomparsa del Cavaliere, su suggerimento dell'amico Pellegrino abbiamo immaginato di dedicargli la sede che avremmo aperto oggi."



Il vicesindaco di Fossano ha ricordato il proprio passato da liberale e l'adesione convinta al partito fondato da Berlusconi "che é riuscito a costruire un movimento di stampo liberale vincente!".



Dal canto suo il senatore Roberto Rosso è stato chiaro: "non c'é bisogno di un altro Berlusconi, anche perché ne nasce uno al secolo: dobbiamo solo andare avanti lungo il solco che lui ha tracciato. C'é una storia chiara di ventinove anni e l'apertura di nuove sedi ci consente di coinvolgere tutta la cittadinanza in questo progetto!"



A portare i saluti della città il sindaco Dario Tallone che ha elogiato il grande lavoro del suo vice: "il coordinatore leghista Riccardo Molinari, parlando delle prossime elezioni regionali ha affermato che la squadra vincente non va cambiata. E così voglio fare io a Fossano: Giacomo sarà nella nostra squadra per la riconferma nel 2024!"



Presente per la Provincia Massimo Antoniotti, forzista convinto: "stiamo costruendo una famiglia in nome di Silvio Berlusconi. Nel 1994 quando scese in campo io mi candidai per la Roma volta. Oggi vedo un gruppo giovani numeroso ed affiatato."



A concludere, prima del taglio del nastro, l'articolato intervento dell'ospite d'onore Paolo Zangrillo: "Pensando alla scomparsa di Silvio Berlusconi, questo é un giorno sia triste che felice.

Sicuramente il governo attuale è frutto del suo scostante lavoro di trent'anni e in questi mesi il governo, pur nelle diversità interne, ha fatto tanto!

La continuità istituzionale di un governo di legislatura é ciò di cui abbiamo bisogno e Forza Italia rappresenta in coalizione la casa dei moderati. C'é inoltre bisogno di confrontarci con l'Europa, perché i problemi non li possiamo risolvere da soli. Il coordinatore Tajani ha in Europa una grande esperienza e può essere di grande aiuto. Dobbiamo essere capaci di di stare insieme: tre forza distinte ma che condividono i valori di base. E il fatto di essere qui ad inaugurare la sezione

"Silvio Berlusconi" significa che la vera politica é sui territori, non nelle stanze romane!"



Zangrillo ha chiuso con un augurio ad Alberto Cirio, assente per impegni consigliari sulla nuova legge elettorale: "il Piemonte è una regione importantissima. La continuità nella politica regionale é una grande opportunità, vista la disponibilità del Governatore a ricandidarsi! Dall'emergenza del biennio pandemici allo sviluppo della prossima legislatura. Crediamoci: europee, regionali, provinciali e i tanti rinnovi comunali! Berlusconi ha sempre privilegiato il gioco di squadra: ecco l'insegnamento che dobbiamo prendere da lui!

Chiudo con un ringraziamento vero a Franco Graglia per il lavoro straordinario che sta facendo!"



Dopo l'inaugurazione, ospite del coordinatore Giovani del partito fossanese Marco Primatesta, il Ministro ha incontrato le nuove leve forziste presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja.





