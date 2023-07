Arrampicata, Coppa del mondo: Tomatis e Tesio tra gli azzurri in gara a Chamonix

Nuova tappa di Coppa del Mondo di Arrampicata, in questo fine settimana: la 5ª per la Speed e la 3ª per la Lead, a Chamonix, Francia, fino al 9 luglio.

Azzurri impegnati in uno degli ultimi appuntamenti del circuito prima dei Mondiali di Berna.

Lead maschile: Michael Piccolruaz, Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Marcello Bombardi e Luca Malosti

Lead femminile: Laura Rogora, Giorgia Tesio, Claudia Ghisolfi, Ilaria Scolaris, Viola Battistella e Valentina Arnoldi

Speed Maschile: Ludovico Fossali, Matteo Zurloni, Gian Luca Zodda e Luca Robbiati

Speed Femminile: Beatrice Colli, Giulia Randi, Sofia Bellesini e Agnese Fiorio.