Le Allieve della Granda Volley Academy tra le quattro migliori squadre in Italia alle finali CSI

La stagione da record delle Allieve della Granda Volley Academy, già campionesse regionali CSI, si è conclusa mercoledì 5 luglio con il quarto posto alle finali nazionali disputatesi da domenica 2 alla palestra Bagnarola di Cesenatico (Forlì-Cesena).

Per la formazione allenata dai coach Enzo Guerriero e Giada Peano un risultato che corona un'annata straordinaria in cui la casella delle sconfitte è rimasta vuota fino a domenica 2.

Nella giornata inaugurale delle finali nazionali, alle quali le biancorosse sono approdate in virtù del titolo regionale conquistato a Canelli lo scorso 11 giugno, sono arrivate una vittoria in due set sull'asd Liberamente Acicatena e il primo k.o. dell'anno per mano del Centro Sportivo San Lorenzo di Mercato San Severino, poi laureatosi campione d'Italia. Lunedì 3 il doppio successo ai danni di Laguna Volley e asd Vitt Chiusi ha consegnato alla formazione cuneese la certezza di essere tra le prime quattro squadre del panorama nazionale. Martedì 4 le cuneesi sono state superate in semifinale in tre set dall'ATA Trento Volley asd, mentre mercoledì 5 hanno ceduto, non senza lottare, alla Polisportiva Castelfranco Emilia, chiudendo così al quarto posto.

«Classificarci come la quarta miglior formazione d'Italia è stata sicuramente una sorpresa. Nel corso di queste finali nazionali abbiamo dovuto lottare duramente per competere con squadre di altissimo livello che ci hanno fatto vivere partite adrenaliniche e ci hanno permesso di migliorare molto. Siamo orgogliosi delle 'nostre' ragazze, che ci hanno fatto vivere un sogno. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori, che ci hanno sostenuto dal primo giorno, e a Cuneo Granda Volley, che abbiamo avuto l'onore di rappresentare», commentano Enzo Guerriero e Giada Peano.

«Se a inizio stagione mi avessero detto che ci saremmo qualificate per disputare le finali nazionali CSI non ci avrei creduto. In questi giorni abbiamo dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per competere con le migliori squadre del Paese. Siamo arrivate quarte in tutta Italia, un risultato incredibile. Siamo onorate di aver rappresentato la nostra Regione e la Cuneo Granda Volley. Sapevamo che sarebbe stata una sfida impegnativa, ma abbiamo lavorato duramente come squadra per superare ogni ostacolo. Questa esperienza ci ha insegnato l'importanza del gruppo e che lavorando insieme si possono raggiungere grandi risultati», dichiara la capitana Carlotta 'Charlie' Re.

Allieve CSI Granda Volley Academy: Bortolamasi, Brignone, Carnino, Chiapello, Dutto, Ferrua, Garino, Levico, Pascale, Piovani, Re (K), Rossi. Allenatore Guerriero, vice allenatrice Peano