Il cimitero di Castelmagno immerso in un "mare" di margherite

Segnalo, come notato durante gita in Valle Grana, che le eccezionali piogge hanno creato il mare di margherite spontanee sulle quali, in questi giorni galleggia completamente il cimitero di Castelmagno.

Questo è il panorama sul quale si affaccia la lapide del compianto giornalista Gianni Dematteis, che tanto amò ed impegno per la sua terra natia, mentre sul lato destro riposa lo scrittore e poeta bovesano Costanzo Martini, fondatore di "Primalpe" e protagonista di tante iniziative in difesa della cultura locale.

Si tratta di una fioritura impensata, un tappeto inestricabile di bellezza e semplicità.