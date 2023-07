Pian Munè di Paesana è pronta ad abbracciare l’estate

L’estate è finalmente arrivata. Il meteo annuncia per i prossimi giorni, per via dell’anticiclone, cielo terso e caldo equatoriale. Quale miglior motivo dunque per concedersi, potendolo fare, una gita fuori porta sulle alture di Pian Munè di Paesana. Proprio in vista di ciò, lo staff della stazione paesanese a capitale interamente pubblico ha predisposto nei singoli dettagli quelle che saranno le sue aperture nel corso delle prossime settimane.

Il “Rifugio Pian Munè”, a quota 1535 metri e comodamente raggiungibile in auto, sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 18, ma a cena solo il sabato e la domenica fino al 15 luglio. Da quel giorno in poi sarà aperto tutte le sere sino alla fine di agosto (la prenotazione è sempre gradita).

La “Baita Pian Croesio”, la nuova “Defender House”, a quota 1890 metri e raggiungibile a piedi in 60/90 minuti oppure più comodamente con la seggiovia, a luglio sarà aperta il sabato e la domenica, ad agosto tutti i giorni ed a settembre nuovamente il sabato e la domenica.

Cene a tema sono in programma martedì 1 e venerdì 11 agosto.

La seggiovia sarà aperta dalle 9 alle 17 il sabato e la domenica a luglio, tutti i giorni ad agosto, il sabato e la domenica sino al 17 settembre.

Ulteriori informazioni e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).