Settimana corta, si può fare: ecco le aziende italiane che la stanno sperimentando

Settimana corta anche in Italia? Perché no. In Europa sono diversi i Paesi che ci stanno provando con successo. È il caso di Gran Bretagna, Belgio, Islanda, Portogallo, mentre da noi l’iniziativa è partita da imprese come Carter & Benson, Mondelez International e Intesa San Paolo.



Parliamo di aziende diversissime tra loro, ognuna con modelli diversi e diversa organizzazione, tutte con l’idea di promuovere una nuova visione della gestione del lavoro. Non solo, settimana corta significa anche risparmio: limitando l’uso degli spazi lavorativi, si riducono tra le altre cose anche le spese di luce e gas che in questo periodo sappiamo essere piuttosto alte. E poi, pare che i dipendenti siano più felici, e i dipendenti più felici pare siano anche più produttivi.



Secondo alcune indagini statistiche, le aziende italiane che mettono in atto la settimana corta stanno crescendo. Magari non come funghi dopo un temporale, ma crescono. Un bel segnale.



Tipo, nel bolognese c’è la Toyota Material Handling, che grazie ad un accordo di secondo livello ha previsto di retribuire turni di 7 ore come turni di 8 ore ai suoi 700 dipendenti, confermando ciò che in realtà si sospettava già e cioè che ridurre le ore di lavoro fa molto bene ai dipendenti e non nuoce affatto all’azienda. Eureka!



Dicevamo di Banca Intesa: da gennaio ha deciso che il personale degli uffici (con esclusione di quello operante in turni o assegnato a filiali) può lavorare per quattro giorni su 9 ore a parità di retribuzione. Un’opzione che può essere fatta di settimana in settimana con possibilità di variare le giornate lavorate dal lunedì al venerdì, in accordo con il proprio responsabile. Niente male nemmeno questa soluzione.



Non settimana corta, ma settimana flessibile per Awin Italia, che fa parte di un network multinazionale del marketing. Praticamente tutti i 1200 lavoratori nel mondo possono scegliere o una giornata libera o due mezze giornate libere a settimana, in base ad una nuova policy aziendale in vigore da gennaio.



Si lavora meno anche negli Emirati Arabi Uniti, prima nazione al mondo ad adottare una settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo. Si lavora dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì al giovedì e dalle 7.30 alle 12.00 il venerdì. Anche in Spagna si sta procedendo con una riduzione delle ore lavorative, 32 per tre anni senza alcun taglio alla retribuzione dei lavoratori. La Scozia ha ridotto l’orario lavorativo del 20%, e pure il Giappone ci sta pensando.



La domanda quindi è: meglio lavorare meno giorni, ma più ore al giorno o più giorni per meno ore? Intanto c’è da dire che ogni realtà che ci ha provato, Paese o azienda, ha potuto constatare che la produttività non si è ridotta insieme alle ore, anzi in alcuni casi è aumentata. Perché più sono felici i dipendenti, meglio lavorano. Una banalità, certo, ma com’è che ancora non l’hanno capita tutti?