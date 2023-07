La Provincia ha messo mano alla frana sulla Paesana-Pian Munè

A sette anni dall’evento alluvionale del 2016 che, a pochi metri dal primo (e forse unico) ponticello che si incontra percorrendo in salita la Paesana-Pian Munè, aveva provocato un importante movimento franoso con conseguente parziale restringimento della carreggiata, la Provincia di Cuneo ha terminato nei giorni scorsi i lavori di ripristino e messa in sicurezza della zona tramite la realizzazione di una scogliera e lo riempimento con terra riportata dalla voragine apertasi per via della frana.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare “per l’ottima qualità dell’intervento e l’apprezzabile risultato finale ottenuto”.