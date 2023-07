Conosciamo meglio Monia Rullo, neo responsabile Donne Impresa Piemonte di Coldiretti

L’agricoltura è sempre più al femminile. La prova arriva da Monia Rullo, nuova responsabile di Donne Impresa Coldiretti Piemonte, eletta all’unanimità durante il coordinamento regionale svoltosi lunedì 19 giugno nella sede della federazione regionale, a Torino.





«Le donne che lavorano, di qualunque categoria facciano parte, hanno molti problemi comuni, come l’assenza di servizi per le mamme. Su questo l’imprenditrice agricola ha qualche vantaggio in più che si verifica, come spesso accade, quando l’azienda agricola è contestualmente anche residenza della famiglia, magari più allargata, che permette sovente il supporto di una rete parentale più prossima al luogo di lavoro. Addirittura oggi potrebbero essere le stesse aziende agricole, che nell’ottica della diversificazione delle attività aziendali si strutturano per ospitare dei servizi a sostegno delle altre mamme lavoratrici come succede già per le “agritata”, nate dall’innovazione Coldiretti, che rispondono non solo ad una domanda di servizio sociale, ma anche di qualificazione della stessa, in ordine alla ricerca di posti più salutari e tranquilli per i propri bambini».