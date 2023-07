Nella piccola Monterosso Grana (500 abitanti) tre nuovi nati in pochi giorni

Noah, Giosuè e la piccola Lucia, sono i tre nuovi nati in pochi giorni nel picco centro della Valle Grana, Monterosso Grana. Il centro di metà valle lungo situato a 720 metri di altezza conta, da ultimo censimento, poco più 500 abitanti. Un comune che all'inizio del '900 era popolato da 3.600 abitanti, ma che nell'ultimo secolo ha visto fortemente depauperato il patrimonio umano dopo la migrazione dalle montagne verso le città di pianura.

“Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia, ma quando le vite sono 3 a distanza di pochi giorni, in una comunità come quella di Monterosso Grana, la gioia triplica, anzi è smisurata!” ha commentato il sindaco di Monterosso Grana Stefano Isaia - Ai genitori faccio i miei più grandi auguri e spero vivamente di poterli vedere presto a spasso per Monterosso con Noah, Giosuè e Lucia!”.