Un cane guida a un non vedente di Cortemilia consegnato dal Lions Club

Sabato 8 Luglio, il Lions Club Cortemilia e Valli, in occasione della fine dell'anno lionistico, ha concluso il service di consegna di un cane guida a un non vedente di Cortemilia. Il grande risultato è stato possibile grazia alla sinergia tra il Lions Club Cortemilia e Valli, come capofila, e le altre associazioni locali, oltre ai Club Lions della zona 2C.



La manifestazione, inizialmente prevista presso la piazza centrale del Comune di Cortemilia, non più disponibile a causa della recente bomba d'acqua e grandinata, è stata organizzata presso il ristorante Nuovo Secolo di Torre Bormida con consegna di pergamena di ringraziamento a tutti coloro che hanno aiutato per questo importante service e rinfresco finale.



La consegna del cane, appositamente addestrato dal centro "cani guida" di Limbiate (MI), avverrà nei prossimi mesi, dovendo ancora prevedere e adeguare alcuni aspetti comportamentali dell'animale con il nuovo compagno di vita, procedura ordinaria per queste situazioni.



Il Lions Club Cortemilia e Valli intende quindi ringraziare, oltre ai soci, anche coloro che hanno reso possibile questo risultato: Gruppo Alpini Cortemilia, Gruppo Alpini Castelletto Uzzone, Gruppo Alpini Acqui terme, Protezione Civile Cortemilia e Valli, Lions Club Colline Acquesi, Lions Club Acqui Terme Host, Lions Club Santo Stefano Belbo, Lions Club Nizza Canello, Lions Club Costigliole d'Asti, Leo Club Santo Stefano Belbo, Leo Club Acqui Terme e Leo Nizza Canelli.