Altro incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio, a Diano D'Alba. Lo scontro si è verificato tra due autovetture che stavano percorrendo via Alba Cortemilia. Sul posto è intervenuta la squadra permanente dei vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza dei veicoli.

In loco equipe medico sanitario del 118 e forze dell'ordine per gestione della viabilità e rilievi del caso. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14,30.