Cinque proiezioni in cinque luoghi diversi: torna il cinema all'aperto in valle Grana

Cinque appuntamenti per portare il cinema in diversi angoli della valle, dai 638 metri di Caraglio ai 1760 del Santuario di Castelmagno. Luoghi non convenzionali che si trasformeranno in un "cinema naturale" suggestivamente incastonato tra le nostre montagne, le piccole borgate custodi di antiche tradizioni ed uno dei cieli più stellati d'Europa.