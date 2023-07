Tante proposte per trascorrere questa domenica di luglio nella Granda

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net





Ultimo fine settimana per visitare i campi di lavanda in Alta Langa. Oggi, domenica 9 luglio, le strade di Sale San Giovanni che conducono ai campi di lavanda saranno percorribili dai turisti soltanto a piedi o in bicicletta. L’accesso con veicoli a motore sarà consentito solo ai mezzi di polizia e soccorso, alle persone diversamente abili, ai residenti ed autorizzati, ai mezzi agricoli. Richiesto un piccolo contributo di 2 euro a persona per accedere ai percorsi che servirà a far fronte alle spese di mantenimento dei percorsi, a garantire la sicurezza e ad alcuni servizi base. In cambio si riceverà un braccialetto che permetterà di accedere anche alla visita guidata delle chiese, il cui ingresso non sarà prenotabile. Orari delle chiese: Sant’Anastasia 9.30-12.30 e 14-18.30; Pieve di San Giovanni 9.30-18.30. Info: www.turismosalesangiovanni.it





A Chiusa Pesio nel fine settimana è in calendario la rievocazione dell'Età del Ferro presso Il sito Archeodidattico La Roccarina.

Il sito Archeodidattico La Roccarina. Oggi dalle 10 sul piazzale ci saranno il bar con servizio ristoro e il mercatino di prodotti artigianali. Per tutto il giorno il villaggio sarà abitato e vissuto dalle antiche popolazioni dell’Età del Ferro con vita da campo e artigianale presso le capanne e gli accampamenti storici, laboratori, divulgazione storica e attività dimostrative. Alle 11 ci sarà il corteo storico nel paese, nel pomeriggio laboratori, conferenza, spettacolo e chiusura alle 18.

Info: www.facebook.com/viaggioneltempoflamulasca





A Boves la "Spasgiada Galupa" inizierà oggi alle 16 in piazza dell'Olmo e proseguirà alla scoperta delle frazioni della città con sette tappe in cui i partecipanti potranno gustare deliziosi piatti. Ritorno in piazza dell'Olmo con grande concerto finale musica anni 60-70-80-90. Il percorso è di circa 8 km. Non solo enogastronomia in questa grande edizione, ma anche “pillole” di storia e arte, grazie ai quali i partecipanti potranno scoprire piccoli tesori nascosti della città e curiosi aneddoti. Partendo da piazza dell’Olmo si percorrerà via Auta sino all’ex Cotonificio di Fontanelle. Si proseguirà lungo via Rive Verdi sino a Mellana per poi risalire verso il concentrico costeggiando via Divisione Cuneense, la Caserma Cerutti, passando dal Lago dei Giurdan e terminando nuovamente in piazza dell’Olmo per il dolce. Sempre in piazza ci sarà il concerto dei “Nerocaravaggio” ad ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/comunediboves





Questa domenica, 9 luglio, a Elva si festeggia la tradizionale Sagra del Rododendro. Per tutto il giorno saranno allestiti mercatini di prodotti artigianali. Alle 13 pranzo in piazza a borgata Serre, organizzato dalla Proloco. Alle ore 15 concerto Duea (due violini e due sorelle) Chiara e Sara Cesano. Inoltre, sono in programma la gara tradizionale del truplou e lezioni erboristiche sul campo con Cinzia Cesano. Info: pagina Facebook proloco Elva La Deseno .





A Coumboscuro torna il tradizionale Roumiage a la Vierge Adoulourado.

Appuntamento per oggi, 9 luglio, alle 15 con la celebrazione di una Messa, poi alle 15.30 seguirà il pellegrinaggio. La giornata proseguirà con il vernissage e le rassegne espositive e alle 18 "Marendolo", la tradizionale merenda sinoira per chiudere la giornata insieme.





A Limone Piemonte questa domenica si terrà il Raduno Vespaclub. Dalle 11 in corso Nizza romberanno i motori delle mitiche due ruote Piaggio. Info: www.limoneturismo.it





Fino al 10 luglio è in programma la Festa Patronale della Madonna del Castello a Caraglio.

Oggi nel piazzale delle scuole si terrà il 2° Color Fun. Alle 14.30 ritrovo per iscrizione o ritiro kit walk e alle 16 walk, passeggiata ad anello per le vie del paese, un percorso facile adatto a tutti; alle 17 Holy Party, la festa dei colori, e aperitivo colorato con Dj Don Calo. La festa si concluderà lunedì 10 luglio con il ballo liscio insieme a Daniela Busso e l’Orchestra Scacciapensieri alle 21 nel piazzale delle scuole. Info: www.insiemepercaraglio.it





Cuneo Illuminata torna in città fino al 30 luglio con un programma ricco di eventi e spettacoli.

Oggi sono in calendario visite guidate alla città e al Rondò dei Talenti, Ludobus. Alle 22 e 22.30 in piazza Galimberti e in via Roma andrà in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”.

Info: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu

Il Rondò dei Talenti festeggia il primo compleanno. Oggi dalle 11 visite guidate, dalle 16 Ludobus. Programma completo dei festeggiamenti e prenotazione eventi a partecipazione gratuita su: www.rondodeitalenti.it





A Castellinaldo questa domenica è in programma “Castellinaldo medievale: alla ricerca del castello scomparso”. A partire dalle 15 andrà in scena la ricostruzione di un torneo medievale, con tanto di accampamento militare, all’interno dei giardini del castello. Il tutto sarà accompagnato dalla musica a tema del gruppo astigiano “La ghironda”. I visitatori potranno osservare i lavori della scuola di ricamo “Punto cicin”, in mostra nella cantina del castello, e assistere allo spettacolo dei musici e degli sbandieratori del borgo albese Patin e tesor”. Per l’occasione saranno anche visitabili la chiesa della Santa Sindone e i giardini del castello. La presentazione dell’ultimo numero della rivista Roero terra ritrovata, in programma alle 18, precederà l’aperitivo offerto in piazza Castello. Durante la giornata saranno anche presenti nel centro storico di Castellinaldo alcuni stand di prodotti tipici locali. Info: www.facebook.com/prolococastellinaldo





Niella Belbo è in festa fino a questa domenica. Oggi, dalle 10, ci sarà il mercatino e, delle 19, la cena nel salone con la musica di Luca, Chiara e la partecipazione di Einegard. Le iniziative si terranno in piazza del Mercato o, in caso di maltempo, nel salone polifunzionale. Info: www.facebook.com/proloconiella

Info: www.facebook.com/proloconiella





A Piobesi d’Alba la Festa Patronale Madonna del Carmine si svolgerà fino al 18 luglio con un ricco programma fatto di appuntamenti sportivi, musicali, gastronomici e culturali.

Questa domenica, 9 luglio, a partire dalle 20 è prevista la cena “Tuti n’ piola – gaute da suta” con accompagnamento musicale. Per l’occasione Greta e Francesco offriranno canti e balli evergreen. Ci sarà anche una sfilata di moda. Per le cene di sabato e domenica è consigliata la prenotazione. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel salone polifunzionale, con servizio bar. Info e locandina: www.comune.piobesidalba.cn.it





A Dogliani è al via la Festa di mezza estate. Oggi, durante tutta la giornata, nelle vie del centro storico fino a piazza Martiri della libertà si terrà un mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato e dei prodotti tipici, mentre dalle 20 si cenerà con menù alla carta. Alle 22 è in programma il concerto dei Black Swan. Info: www.facebook.com/prolocodogliani





A Neviglie arriva Goodwine, convivio enogastronomico che si arricchisce di eventi culturali. Questa domenica si comincerà alle 9 con il mercatino artigianale e dei prodotti della terra mentre dalle 9.15 si darà il via alle iscrizioni per la estemporanea di pittura “The Traveler”. Dalle 10 alle 17 saranno esposte le opere del concorso “Traveling. Percorsi per un futuro sostenibile”. Alle 16 sarà assegnato il premio “Caviot d’argento”. Alle 17.45 si terrà la premiazione dei concorsi artistici e alle 19, nell’area panoramica, sarà proposto lo spettacolo Teatro in vigna: un caso sospetto. La manifestazione si concluderà con la merenda sinoira in contrada.

Info: https://langhe.net/etags/goodwine-neviglie





La Proloco Antico borgo di Borgomale propone, fino ad oggi, 9 luglio, la festa dedicata alla

Madonna del Carmine. Questa domenica ultimo appuntamento della manifestazione con il primo raduno di auto storiche e sportive a partire dalle 9.30. Alle 13 pranzo in paese.

Info: www.facebook.com/ProLocoBorgomale





A Verzuolo in questo fine settimana si inaugura la Sagra dell’Agnolotto ‘dla Vila e del Villuccio, due prodotti tradizionali della zona che saranno proposti per questa domenica sotto il tendone allestito nel borgo antico. Aperte la chiesa della Confraternita, l’antica Parrocchiale del Borgo e la piccola Cappella San Rocco con la mostra “Verzuolo dal 1900 al 1910 attraverso gli occhi di Giuseppe Buttini”. Oggi decine di “dumure” di legno, ispirate ai giochi di una volta, animeranno la piazza, impegnando piccoli e famiglie. Il centro si popolerà di stand di hobbisti, associazioni, prodotti tipici, mentre il gruppo storico Touta Brivenos farà riemergere, come fosse allora, il villaggio medievale di Verzuolo, arricchendo la rievocazione con dimostrazioni. Balli occitani (La Meiro) e balli con orchestra (Paolo, Alberto e la Band) allieteranno il pomeriggio e la serata. Oggi dalle 10 si apriranno le porte del Castello per coloro che hanno prenotato la visita guidata. Info e locandina: http://villadiverzuolo.it





Festa della mietitura questa domenica a Piasco, in via Giolitti 31, promossa dai custodi del suolo coordinati dall'orto collettivo La Milpa. Dalle 9 mercato rigenerativo "la cavagna"; alle 10 la raccolta delle spighe migliori per la semina e costruzione del covone. Dopo il pranzo condiviso, dalle 15 interventi in cerchio su arti e saperi della mietitura e i grani antichi. Info: www.facebook.com/milpaortocollettivo

dalle 15 interventi in cerchio su arti e saperi della mietitura e i grani antichi.

Info: www.facebook.com/milpaortocollettivo





A Lagnasco appuntamento nel fine settimana con "Luglio ai piedi del Castello 2023".

Oggi, domenica 9 luglio, sarà possibile cenare, prima della serata danzante che vedrà come protagonista "Maurizio e la band". Ingresso gratuito, gradita la prenotazione per la cena.

Info: pagina Facebook proloco Lagnasco.





Spettacoli e musica





A Frabosa Soprana è in calendario il Festival Contaminazioni con un ricco cartellone di eventi. Oggi alle 21 nella sala polivalente andrà in scena il quartetto vocale Rebel Bit, finalista X Factor, coi grandi successi della musica pop italiana. Ultimo appuntamento della rassegna domenica 6 agosto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Info e programma completo: www.estemporanea.eu

e www.facebook.com/estemporanea.eu





A Mondovì appuntamento con la magia delle arti circensi con il ricco programma del Festival Piazza di Circo che riporta in città l’incantevole Chapiteau del Teatro delle Foglie nell’area a fianco di piazza Repubblica. Questa domenica, 9 luglio, sarà la scuola nazionale Belfa Esac a salire sul palco con Salement Cirque alle 21 in piazza Maggiore, costo biglietto 5 euro. Biglietti per gli spettacoli a pagamento in vendita online su Vivaticket. Info: www.piazzadicirco.it





All’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba si esibirà uno dei cantautori italiani più raffinati

e amati dal pubblico. L’edizione 2023 di Monfortinjazz si aprirà nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio, alle 18.30 con Niccolò Fabi, con un emozionante concerto acustico in solo, un viaggio intimo nei brani più noti del suo repertorio. Info: www.monfortinjazz. it





Collisioni, ospitata in piazza Medford ad Alba, ha in calendario importanti appuntamenti per il fine settimana. Questa domenica si esibiranno Articolo 31, Dj Time e Wlady che porteranno tutta la loro grande energia al pubblico. Info: www.collisioni.it





Per tutta l’estate il Teatro Caverna di Bergamo porterà i propri spettacoli nei paesi di Langa.

Questa domenica alle 16, alla borgata Cavallini di Paroldo, Teatro caverna proporrà, nell’ambito

del premio Palodiu, Il pifferaio di Hamelin, tratto dalla fiaba di Robert Browning.

Info: www.facebook.com/teatrocaverna





Da oggi fino al 16 luglio si terrà la nuova edizione del Magliano Alfieri classic festival. Si inizierà questa domenica alle 19 nel giardino del castello di Magliano Alfieri con l’aperitivo offerto dai produttori della zona e “Il raga e l’energia della vita”, improvvisazioni musicali indù con Kamod Rai, Riccardo Di Gianni e Jacopo Pacifico. Seguirà, alle ore 21, il concerto di apertura sul tema “Impressionismo polacco, mitologie, ricchezze armoniche” con musiche di Szymanovsky, Bottesini e Franz Schubert. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com





A partire da questo fine settimana l'Alba music festival darà il via a "Suoni dalle colline di Langhe e Roero", a cura del direttore artistico Giuseppe Nova. Questa domenica alle 17, al teatro della Pietra di Bergolo saranno proposti i brani del Beppe Fenoglio American songbook. Ci saranno il soprano Sang Eun Kim, Giuseppe Nova al flauto, Giorgio Boffa al contrabbasso e Luigi Giachino, autore delle trascrizioni, al pianoforte. Al pubblico saranno proposti brani di Arlen, Gershwin, Raksin e Bassman. I concerti sono a ingresso libero. Info: www.albamusicfestival.com

autore delle trascrizioni, al pianoforte. Al pubblico saranno proposti brani di Arlen,

Gershwin, Raksin e Bassman. I concerti sono a ingresso libero. Info: www.albamusicfestival.com





Torna l’appuntamento con Cuneo Classica Festival che ha in programma per oggi, 9 luglio, alle 21.15 in piazzetta del Teatro Toselli “Melodie Spagnole”: Carlotta Dalia, chitarra, vincitrice del Paganini Guitar Festival 2020; Orchestra dei Talenti Musicali della Fondazione CRT diretta dal M° Marco Alibrando; Joaquìn Rodrigo – Concierto de Aranjuez, Heitor Villa-Lobos – Bachianas brasileiras 1 5 9 arr. Orch. I biglietti sono in vendita online su www.promocuneo.it





Per la stagione estiva di Teatro per Bambini “Incanti in città” proseguono gli appuntamenti a Cuneo al Parco La Pinetina nel Quartiere Donatello a Cuneo. Prossimo appuntamento è in programma oggi, 9 luglio, alle 17.30 con Teatro Evento – Silvia Scotti (Modena) che porta in scena “Yakouba e il leone”. Yacuba e il leone è una storia “per crescere” che trae i suoi riferimenti dalla cultura Masai raccontando le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano nel percorso per diventare grandi. Età consigliata dai 5 anni. Biglietto a 4 euro, gratuito sotto i tre anni.

I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.melarancio.com/rassegna e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





Prosegue il Festival dei Saraceni di Pamparato. Oggi, 9 luglio, alle 16 in Piazza Marconi a Pamparato il pubblico potrà assistere all’operina La setta dei sette insetti di Fabio Rizza, che verrà messa in scena dagli allievi e dai docenti del Summer Camp 2023 sotto la direzione di Diego Marangon. Ingresso libero. Info: www.academiamontisregalis.it





Fino a mercoledì 26 luglio gli appuntamenti del festival Occit’amo lasciano le vallate e arrivano

nella pianura saluzzese. Oggi, domenica 9 luglio, a Manta, Cascina Aia, via Valerano, si inizierà alle 15.30 con Daniela Mandrile e lo stage di danza Bourrée. Dalle 21.30 sarà la volta del Bal d’Istà “Bal de Roèrgue” con la musica dei Brick a Drac, formazione “turbo-folk” che offre concerti colorati fatti di energia, convivialità e condivisione. Info: www.occitamo.it/2023/07/03/a-luglio-occitamo-arriva-in-pianura





Castelli aperti, mostre e musei





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it





Da questo fine settimana alla Torre di Barbaresco sarà allestita la mostra dell'artista Paolo Serrau, "Le mostre nella forma e nel tempo", geometrie di ferro, legno, bronzo e leggerezza. La rassegna sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20. Info: www.torredibarbaresco.it





A Robilante (con orario 10:00-12:00) il Museo della Fisarmonica invita a varcare la sua soglia per scoprire le tante curiosità che racchiude. Sarà l’occasione per conoscere in maniera semplice e concreta come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno.

È consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita all’ora ed alla mezz’ora). Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti

Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).