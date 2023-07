Farinèl/ Trenta minuti capaci di spazzare via anni di lavoro e sacrifici

Giovedì 6 luglio alle 14.20 quando la segretaria amministrativa di Radio Alba Roberta Malinverni è piombata nel mio ufficio all’interno degli studi dell’emittente in Corso Europa intimandomi di guardare il cielo, pigramente ho spostato leggermente la tenda dell’ampia vetrata pensando: “Cosa mai ci sarà da vedere?”.

Il cielo era nero, nero come la pece, nero come mai l’avevo visto. In pochi minuti la minaccia insita in quei nuvoloni color carbone si è concretata con i primi chicchi di grandine e un temporale che ha fatto cadere su Alba 42,3 millimetri di acqua. Per capirci in tutto il mese di gennaio 2023 erano scesi 5 millimetri di acqua. E questo fa capire la portata (speriamo) storica di ciò che è successo giovedì 6 luglio. Sottolineo “Speriamo” perché purtroppo sono in tanti a sostenere che episodi come questo possano divenire sempre più frequenti.

Io di anni ne ho 40, ma mai avevo visto un temporale del genere, con una violenza tale da piegare gli alberi e chicchi di grandine in grado di sfondare parabrezza e persino pavimentazioni. Mai.

Ieri mattina, come ogni sabato, mi sono recato per fare compere al “Mercato della Terra”, in piazza San Giovanni. In quella che la toponomastica identifica come piazza Pertinace, ogni settimana si danno appuntamento una ventina di piccoli produttori di Langa e Roero che vendono le primizie che loro stessi coltivano.

Sono alcuni tra gli ultimi contadini che coltivano piccoli appezzamenti continuando, in molti casi, una tradizione di famiglia che si tramanda di padre in figlio sulle colline di Langhe e Roero. Una vita non dura come quella di un tempo, ma comunque non facile per chi punta a sbarcare il lunario vendendo frutta, verdura, nocciole, insieme a formaggi e salumi.

Ieri l’umore di quegli agricoltori, di quei corilicoltori, di quegli apicoltori era diverso rispetto a quello del sabato precedente o di quello prima ancora. Molto diverso.

Carlo è un omone grande e grosso da cui compro dell’ottima frutta proveniente da appezzamenti nel comune di Guarene. Carlo, ieri, mi ha spiegato che parte dei suoi terreni sono stati spazzati via in pochi minuti. Si è perso il raccolto di un anno. Tutta la frutta ancora sugli alberi si è volatilizzata in quella mezz’ora scarsa di finimondo.

Giampiero, invece, sostiene di aver perso il 100% delle sue meravigliose nocciole che trovano sempre posto nella mia dispensa. Mi ha confessato di aver pianto, venerdì, quando si è recato nel noccioleto di Cortemilia.

Storie raccontate alla nostra maniera, con pudore, tra i denti, senza farsi sentire troppo perché alla fine tutti sono “Genati” a mostrare la sofferenza. Fa parte della nostra natura di langhetti e roerini e quello che molte volte viene presentato come un pregio, ora pesa come un macigno.

Ad altre latitudini ora starebbero imprecando pretendendo (anche giustamente) aiuti immediati, qui non succede, quasi non si sarebbe scomodato nemmeno il Tg Regionale che giovedì ha completamente bucato la notizia, se non fosse stato per la grande attenzione dei giornali locali e per l’immediato intervento dei sindaci e della Regione Piemonte.

Sarà, appunto, la Regione a chiedere uno stato di calamità sacrosanto per dare un minimo sollievo a tanti agricoltori che, nella quiete dopo la tempesta, hanno appurato di aver perso tutto e ora sanno, come sappiamo tutti, che nessun denaro potrà restituire l’anno di lavoro perso.

Ad alcuni di questi contadini è toccato persino leggere sui social soloni che parlavano di una sorta di giustizia divina perché tanto chi coltiva la terra è ricco. Posto che comunque episodi come questo danneggiano più i tanti manovali delle vigne o dei frutteti che non i grandi produttori di Barolo o Barbaresco, ma inviterei i soloni di cui sopra a recarsi al sabato mattina al “Mercato della terra” per vedere i volti, ascoltare i racconti e asciugare le lacrime di chi ricco non è e ora teme di poter faticare a tirare avanti.

Le aziende da 10 milioni di euro di utile all’anno non sono la norma, ma l’eccezione e in ogni caso non meritano disgrazie come una grandinata, nessuno le merita e il fatto che ci sia stato qualcuno che abbia gioito lo trovo aberrante e vergognoso.

Il temporale di giovedì ci ha insegnato, una volta di più, che la bellezza patrimonio dell’umanità Unesco delle nostre colline è a rischio, che va protetta, che non va data per scontata e come ha sottolineato Ettore Chiavassa, uomo che ha calpestato ogni centimetro del Roero: «Due anni dopo...questi vigneti sono entrati nel frullatore di una tempesta "monstre" che non si ricordava da tempo. Ma i Roerini sono tosti, si rialzeranno, spero tenendo conto di quanto è successo, agendo con più equilibrio e buon senso. Ad esempio, garantendo oltre allo sviluppo (che non vuol dire continua crescita della superficie vitata) delle loro splendide vigne, il mantenimento di quote significative di boschi per facilitare la biodiversità e mitigare il riscaldamento climatico. Qualcuno, che non pensa solo all'immediato "interesse" proprio, lo sta già facendo».

Nel monito di Ettore c’è tutto quello che possiamo fare, per il resto, forse, siamo troppo piccoli in un Mondo in cui l’Europa produce il 7% dell’inquinamento globale e dove la crisi climatica è una realtà concreta e non solo qualcosa di previsto.

Tutti possiamo fare poco, ma è già qualcosa più di niente sperando di ricordare il più a lungo possibile il 6 luglio 2023 perché vorrà dire che sarà rimasto un caso isolato. Si potrebbe comunque cominciare dal non sparare a zero sentenze violente e cariche di invidia sui social nei confronti di persone che stanno soffrendo, sarebbe comunque un buon inizio. Più empatia e meno cinismo è una ricetta che non può fallire.