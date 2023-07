Brossasco, lutto per la morte del maestro della banda Giacinto Bastonero

È mancato improvvisamente all’età di 74 anni Giacinto Bastonero direttore della banda musicale di Brossasco.

Figura stimata e nota in tutta la valle Varaita per la sua passione per la musica ma anche per il suo impegno civile (era stato in passato amministratore comunale) e in vari ambiti del volontariato.

Lascia la moglie Rosanna, la figlia Edda con Samuele e le amate nipoti Cecilia e Letizia.

Questa sera, domenica 9 luglio, il rosario nella parrocchia di Brossasco.

I funerali si svolgeranno martedì 11 luglio alle ore 15,30 sempre nella chiesa parrocchiale di Brossasco, partendo dall’abitazione del defunto in piazza Chiari, dove la salma giungerà dall’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Dopo il rito funebre la salma verrà tumulata nel cimitero del suo paese, che Giacinto tanto amava.