Campionato nazionale sbandieratori: applausi per Saluzzo, primo progetto in Italia a coinvolgere i disabili

Una piazza Alfieri colorata, accogliente e festante, ha dato il via, ieri sera, alla Tenzone Bronzea, il campionato A3, della FISb (la federazione italiana degli sbandieratori), organizzato da Borgo San Pietro.

Oggi, domenica 9 luglio, si terrà la gara, ma la cerimonia di apertura di ieri sera ha regalato bellezza ed emozioni e l'organizzazione di Borgo San Pietro ha permesso che tutto funzionasse al meglio.

Un grande orgoglio, ad Asti, quello delle Bandiere. Se il Piemonte è la regione con più gruppi, diciassette, iscritti alla Fisb, ben 11 sono astigiani. SantaCaterina tra un paio di settimane ospiterà gli A2, i campionati della categoria immediatamente superiore.

Hanno sfilato Alfieri di Costigliole d’Asti, ASD Gruppo sbandieratori e musici San Quirico d’Orcia, Associazione Musici e Sbandieratori di Urban, Associazione sbandieratori e musici città di Grugliasco, Associazione sbandieratori Isabella d’Este e Palio della Capra d’Oro, Borgo San Nicolò – Le cinque Contrade – Cava dei Tirreni, Borgo Tanaro Trincere Torrazzo, Borgo Torretta, Contrada San Giorgio – Ferrara, Gruppo sbandieratori e musici Borgo Viatosto, Cattedrale, Le Fiamme di Caracosta – Cerreto Guidi, Rione San Martino San Rocco e Borgo San Pietro di Asti.

Menzione speciale e fiore all'occhiello della Fisb il gruppo sbandieratori e musici San Martino di Saluzzo che, nel 2021 parte con un progetto unico in Italia: per la prima volta si è creato un gruppo con all'interno ragazzi diversamente abili. Il progetto viene da subito apprezzato dalla Federazione che ha accettato di creare su richiesta del gruppo stesso una categoria apposita dove ragazzi con disabilità potranno gareggiare come tutti gli altri. Diversi gruppi del sud e del nord hanno accettato questa sfida con la speranza di poter partire con le gare nel 2024, per dimostrare che le loro abilità sono più forti delle loro disabilità, come ha ricordato la presidente Fisb Antonella Palumbo: "Atleti speciali che hanno la forza di vincere ogni sfida".

Applauditissimi, hanno commosso la piazza e dimostrato la loro abilità.

Questa mattina le gare a partire dalle 9.30 con Specialità Coppia Tradizionale e Piccola Squadra.