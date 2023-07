Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Antonio Dellagiulia

In quel tempo Gesù disse:

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.





Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,25-30).

Oggi, domenica 9 luglio, la Chiesa giunge alla XIV domenica del tempo ordinario (anno A, colore liturgico verde).





A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Antonio Dellagiulia, Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione e professore di psicologia dello sviluppo, presso l’Università Pontificia, a Roma.





Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza che è in noi.

Eccolo, il commento.





Il Vangelo di questa domenica ci presenta due dialoghi di Gesù: la sua preghiera di lode al Padre e un invito rivolto a coloro che lo stavano ascoltando ad andare a lui, prendere la sua croce ed imitare la sua mitezza e umiltà di cuore.

Gesù loda il Padre in un momento critico della sua missione, quando il suo messaggio incontrava l’opposizione dei rappresentanti della religione ufficiale ed era stato rifiutato nelle città della Galilea, dove si era recato a predicare. In questo momento Gesù si rivolge in preghiera al Padre. È un invito anche per ciascuno di noi a perseverare nella preghiera anche nei momenti difficili, a riconoscere come il Signore ci accompagna ogni giorno. La nostra preghiera, in quanto relazione con il Signore, come ogni nostra relazione, può attraversare situazioni differenti. A volte può essere più facile pregare, a volte ci riesce più difficile, ma la convinzione che Lui non ci abbandona mai e che con la sua provvidenza si prende cura di noi, ci sostiene nel nostro rivolgersi a Lui.





«Venite a me… prendete il mio giogo… imparate da me che sono mite e umile di cuore» sono i tre imperativi che il Signore rivolge ai suoi discepoli e quindi anche a ciascuno di noi. L’atteggiamento di fondo è quello della “piccolezza”, come ci dice il Vangelo. Il piccolo, il bambino, è colui che si fida e si affida, colui che sa che può correre dal suo genitore e abbandonarsi tra le sue braccia, sicuro di essere accolto e confortato. Così è per ciascuno di noi, se vediamo in Dio colui che ci sostiene con il suo Spirito, e gli affidiamo la nostra vita, sicuri che verremo da Lui ascoltati.

La vera umiltà non è sminuire i doni ricevuti o il nostro agire, la vera umiltà è riconoscere che ciò che siamo e abbiamo non è solo nostro merito, ma è anche dono di Dio, di un Dio al quale diventiamo capaci di affidarci e seguire.